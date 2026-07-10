Ça donne quoi les Bleus un 14 juillet ?

C’est impossible de perdre un jour de fête nationale ? Qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du monde après leur victoire en maîtrise face au Maroc (2-0), les Bleus joueront leur place en finale le 14 juillet prochain face à la Belgique ou l’Espagne. Une date particulière pour les Français, puisque c’est le jour de la fête nationale.

Ce sera une première

Aussi curieux soit-il, l’équipe de France n’a joué aucune rencontre en ce jour si symbolique pour l’Hexagone. On y était presque en 1930, lors du premier Mondial en Uruguay où les Bleus avaient foulé la pelouse le 13 juillet contre le Mexique (4-1) puis deux lunes plus tard avec une défaite contre l’Argentine (0-1).

À l’Euro 2024, l’histoire aurait également pu être très belle puisque la finale était programmée un 14 juillet, mais les Espagnols ont barré le passage à Kylian Mbappé et son nez cabossé.

Feu d’artifice de buts ?

L'équipe de France fait peur aux médias du monde entier