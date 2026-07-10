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Le sélectionneur marocain confiant pour l'avenir

TB
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Le sélectionneur marocain confiant pour l'avenir

Tout ce qui ne tue pas le Maroc rend le Maroc plus fort. Forcément déçu après l’élimination aux mains de l’équipe de France, Mohamed Ouahbi ne voulait pas céder à la panique au coup de sifflet final. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas voulait même positiver sur l’avenir. « Si on continue comme ça, le futur va être beau, a-t-il affirmé au micro de M6. Ça ne veut pas dire qu’on ne voulait pas gagner aujourd’hui. On a tout fait pour essayer de gagner ce match, on est tombés contre une bonne équipe. »

Des jeunes pour assurer l’avenir

Ancien sélectionneur des U20 marocains, le tout récent sélectionneur des A a rappelé le nombre de jeunes joueurs prometteurs qui porteront les Lions de l’Atlas dans les années à venir : « On sait qu’on a un grand vivier et on doit continuer à travailler. On reste confiants. On ne va pas se laisser abattre pour le futur. »

Rendez-vous pour le France-Maroc de 2030 !

Les notes du Maroc face à la France

TB

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