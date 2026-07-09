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Avant France-Maroc, Kylian Mbappé bat encore un record en Coupe du monde

TJ
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Avant France-Maroc, Kylian Mbappé bat encore un record en Coupe du monde

L’été des records. Indispensable avec l’équipe de France depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé ne cesse de battre des records individuels. Meilleur buteur de l’histoire des Bleus, à la course des meilleurs buteurs de la Coupe du monde devant Miroslav Klose et désormais au coude-à-coude avec Lionel Messi… et un nouveau record qui sera battu au coup d’envoi du quart de finale France-Maroc ce jeudi soir !

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Comme relevé par Opta, Mbappé va disputer son 20e match en Coupe du monde, ce qui lui permet de devenir dans la compétition le joueur avec le plus de rencontres sous un même sélectionneur, en l’occurrence Didier Deschamps. Un chiffre qui illustre encore mieux le lien fort qui unit Mbappé et DD lors de ce Mondial, le troisième et dernier qu’ils disputeront ensemble.

Encore un bon prétexte pour marquer l’histoire !

En direct : France-Maroc (0-0)

TJ

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