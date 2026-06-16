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Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire des Bleus

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Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire des Bleus

Il y a le chiffre : 58. Le symbole : meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. La manière : une frappe de 25 mètres dans la lucarne du gardien champion d’Afrique.

Klose n’est plus qu’à deux buts

Kylian Mbappé est tout seul désormais, tout là-haut, au sommet du classement des buteurs des Bleus, juste devant Olivier Giroud (57 buts). Il inscrit, par la même occasion, son 14e but en Coupe du monde en 17 matchs, à deux petits pions du recordman Miroslav Klose. Il dépasse Just Fontaine, égale Gerd Müller et talonne d’un but Ronaldo le Brésilien, deuxième de ce classement.

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Et s’il recommençait ?

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