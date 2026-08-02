Un espoir déçu du Paris FC rebondit en Serie A

Willem, acte II. Fin de l’aventure parisienne pour Willem Geubbels et elle n’aura duré qu’une saison. L’attaquant français s’est engagé ce dimanche en faveur de l’US Lecce et, après la D1 suisse, va découvrir son deuxième championnat étranger. Le contrat, dont le montant s’élèverait à quelque cinq millions d’euros, court jusqu’en 2030, avec une saison supplémentaire en option.

Embed t.co

Place à l’italienne

Au terme de sa saison parisienne, Geubbels n’a pas vraiment réussi à complètement s’imposer, comme en témoignent ses cinq buts inscrits en 27 rencontres disputées toutes compétitions confondues. De plus, sa place dans l’effectif de Liam Rosenior était plus que compromise avec l’arrivée de profils offensifs comme Pablo Pagis, Luca Koleosho et Lassine Sinayoko. Le départ de l’ancien Gone chez le 17e des deux derniers exercices de Serie A devra donc servir de redécollage.

Pour lui, comme pour son nouveau club.

Le Paris FC arrache un bon match nul contre Stuttgart mais perd Emmanuel Mbemba sur blessure