La CONCACAF en rajoute une couche sur Infantino

Trop c’est trop. Après le retrait du projet d’ouverture aux investisseurs privés voulu par Gianni Infantino, la CONCACAF, qui regroupe les fédérations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, a publié un communiqué demandant la « mise à plat complète » de la gouvernance Infantino.

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Une remise en question nécessaire juge l’instance

Après la réaction de l’UEFA ce samedi matin, c’est au tour de la CONCACAF de réclamer du changement au sein de l’instance du football mondial. Dans son communiqué la confédération qui regroupe 41 fédérations explique que ce projet est : « le symptôme d’une gouvernance qui a cessé de placer le football au premier plan et agit en dehors de tout cadre et sans transparence, consultation, ni procédure régulière ». Traditionnellement jugée proche de la FIFA et de Gianni Infantino, le vent a tourné depuis le 28 juillet, l’instance qui a accueilli sur son sol la dernière Coupe du monde réclame désormais « une remise à plat complète de cette présidence ». La CONCACAF a également assuré qu’elle n’était pas seule dans son combat et que ses préoccupations étaient partagées « par de nombreuses confédérations, associations membres et par celles et ceux qui servent et aiment ce sport ».

S’il n’est pas réélu en mars 2027, Gianni Infantino pour écrire un manuel sur comment perdre une élection en étant seul candidat déclaré.

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