Pour sa première avec Manchester City, Enzo Maresca bute sur l’Inter Milan

Manchester City 1-1 (1-3 tab) Inter Milan

Buts : Mubama (14e) pour les Cityzens // Pavard (20e) pour les Interistes

Un festival d’échecs. Manchester City n’a pas réussi à remporter le Hong Kong Football Festival, disputé ce samedi après-midi. Face à l’Inter Milan, les Cityzens sont passés complètement à côté de leur séance de tirs au but, lors de la quel Aït-Nouri a manqué le cadre, Khusanov a trouvé le poteau et Nico Gonzalez, la main opposée d’Ival Provedel.

Deux retours gagnants

Pour sa première avec les Sky Blues, Enzo Maresca aurait sans doute espéré mieux. Malgré une large domination dans le jeu (65% de possession) et les occasions (24 tentatives, contre 10 pour l’Inter), ses joueurs se sont heurtés à un rugueux bloc défensif milanais, contre lequel seul le jeune Divin Mubama, revenu d’une saison en prêt à Stoke City, a réussi à faire la différence en reprenant un centre d’Antoine Semenyo au second poteau (1-0, 14e).

City ne conservera pas longtemps son avance, du moins, pas avec un Donnarumma aussi fragile et coupable de quelques boulettes tout au long du match. Cinq minutes après l’ouverture du score, Dimarco conclut une action pleine de cafouillage en trouvant Benjamin Pavard esseulé au point de penalty. Le Français, de retour lui aussi après une saison à l’Olympique de Marseille, parvient à égaliser sans peine (1-1, 20e) et siffle, malgré lui, la fin du fun. Les 70 minutes restantes resteront synonymes de réglages en vue de la saison à venir, plutôt que de véritable football.

Allez, encore deux matchs amicaux à Séoul (contre une sélection coréenne et l’Atlético de Madrid) et Enzo Maresca saura s’il est mûr pour remporter le Community Shield face à Arsenal le 16 août prochain.

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