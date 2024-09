Manchester City et l’Inter se tiennent en respect

Manchester City 0-0 Inter

Le 100e but d’Erling Haaland attendra.

Le champion d’Angleterre face à celui d’Italie : ce Manchester City-Inter était un choc de cette première journée de C1 et il a accouché d’une souris (0-0). Pour marquer, il faut cadrer, et les deux équipes n’ont pas réussi à régler la mire ce mercredi soir (5 tirs cadrés sur 22 pour City, 4 sur 13 pour l’Inter). Dans ce remake de la finale de 2023, les hommes de Pep Guardiola ont voulu prendre le contrôle du ballon, mais ils sont tombés sur des visiteurs décidés à appliquer un plan bien défini : une organisation défensive solide et une furieuse envie de piquer sur les transitions. Dans ce registre, Marcus Thuram s’est montré précieux, sans qu’Ederson ne soit trop inquiété.

L’Inter avait un plan

En feu depuis le début de saison en Premier League, Erling Haaland n’aura pas réussi à transpercer les filets de Yann Sommer, serein au moment de capter la tête du Norvégien (19e), qui a ensuite manqué le cadre (35e), comme ses coéquipiers. Après avoir vu Bernardo Silva louper sa reprise (37e), le portier suisse est venu calmer Kevin De Bruyne en sortant devant le Belge, qui est resté aux vestiaires à la pause en raison d’un petit pépin physique. Plus de KDB, plus de Savinho, qui semblait avoir perdu sa science du dribble, mais İlkay Gündoğan et Phil Foden pour tenter de réveiller les Citizens.

L’international anglais a commencé en enroulant un peu trop sa tentative (48e) au départ d’une seconde période où il y aurait eu besoin de plus de folie pour faire bouger le tableau d’affichage. On a pourtant cru assister à un but dantesque, sur une action d’école dans les petits espaces, conclue d’un tir signé Foden, trop gentil pour faire trembler Sommer (69e). De l’autre côté du terrain, Ederson est aussi resté serein sur les réponses d’Henrik Mkhitaryan (76e) et Lautaro Martínez (84e), avant que l’Inter ne se résigne à faire le dos rond dans les dix dernières minutes, où seul un coup de casque de Gündoğan a obligé Sommer à se chauffer les gants (89e). Un 0-0, et puis c’est tout.

Pas le temps de se reposer : l’Inter a rendez-vous avec son copain l’AC Milan dimanche, et Manchester City retrouvera ses amis d’Arsenal. Sacrée semaine.

Manchester City (4-3-3) : Ederson – Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol – Rodri, Silva (Doku, 80e), De Bruyne (Gündoğan, 46e) – Savinho (Foden, 46e), Haaland, Grealish. Entraîneur : Pep Guardiola.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bisseck (Pavard, 75e), Acerbi, Bastoni – Darmian (Dumfries, 75e), Barella, Çalhanoğlu (Frattesi, 81e), Zieliński (Mkhitaryan, 65e), Carlos Augusto – Thuram (Martínez, 65e), Taremi. Entraîneur : Simone Inzaghi.

