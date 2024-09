Pronostic Manchester City Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City sort les muscles face à l’Inter

Ce Manchester City – Inter est tout simplement l’affiche de la finale de la Ligue des Champions d’il y a 2 saisons. Les Citizens avaient à cette occasion accroché leur premier titre continental dans une rencontre où les Italiens avaient posé des problèmes aux Anglais. L’an passé, les Skyblues ont quitté prématurément la compétition en quart de finale, battus par le futur vainqueur le Real Madrid. Sur la scène nationale, les Citizens avaient brillé en championnat pour ajouter un nouveau trophée à un palmarès bien garni. En revanche, lors du dernier match de la saison, City s’est incliné en finale de la FA Cup face à leur grand rival de Man U. Victorieux du Community Shield, Manchester City réalise une entame de Premier League parfaite avec 4 victoires en autant de rencontres. Sur leur parcours, les Skyblues ont notamment dominé Chelsea à Stamford Bridge (0-2) ou West Ham au stade Olympique. Toujours aussi impressionnant, Haaland a inscrit 9 buts en 4 matchs de championnat.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Inter Milan s’est relevé après sa défaite en finale de la Ligue des Champions pour s’imposer en Serie A. Les Nerazzurri ont largement dominé le championnat devant le Milan AC. En revanche, les partenaires de Lautaro Martinez avaient connu une élimination sans gloire face à l’Atlético Madrid en 8e de finale de la C1. Pour ce nouvel exercice, l’Inter compte bien défendre son titre national et retrouver des couleurs sur la scène européenne. Pour le moment, la bande à Inzaghi se montre poussive lors des premières rencontres avec deux nuls en déplacement face au Genoa et Monza, pour 2 succès à la maison contre Lecce et l’Atalanta. A domicile et bien mieux rentré dans sa saison, Man City devrait trouver la faille dans le bloc intériste.

► Le pari « Victoire Man City » est coté à 1,50 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 250€ (150€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Haaland buteur » est coté à 1,70 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 270€ (170€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Man City – Inter

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Manchester City – Inter sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Man City – Inter avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Manchester City Inter encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Quels clubs envoient le plus de joueurs à l’Euro 2024 ?