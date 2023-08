Ce qu’il faut retenir du tirage au sort de la Ligue des champions

Le groupe joué d’avance : groupe A

Pour son retour en Ligue des champions, on peut dire que Manchester United a de la chance. Et que dire du Bayern Munich. Anglais et Allemands se paieront en effet de beaux trips à Copenhague et Istanbul, pour défier le FCK et Galatasaray.. Mais rien n’étant jamais joué d’avance, mieux vaut souhaiter une absence de Mauro Icardi… Comme un retour de Wanda par exemple ?

Le groupe où l’on voudra se payer le gros : groupe C

Un favori, un habitué, un revenant et un nouveau. Ce groupe C se compose d’un peu tout, à savoir le Real Madrid, Naples, Braga et l’Union Berlin. Si les Madrilènes visent assurément la première place, les Partenopei tenteront de leur emboîter le pas en balançant Bracariens et Berlinois par dessus la rambarde. Attention tout de même à la vague de hipsters qui déferlera sur le Stadion An der Alten Försterei pour leur première C1, ça peut faire du bruit.

Le groupe ouvert à tous : groupe D

Difficile de se projeter, quand les équipes semblent se valoir à plus ou moins même niveau. L’Inter légèrement devant, ce groupe D s’illustre en effet par l’incertitude entourant Benfica, le Red Bull Salzbourg et la Real Sociedad. Des équipes aux collectifs rôdés, souvent accrocheuses et dont le tableau ouvert offre une volonté supplémentaire de briller sur la scène continentale. La pression est donc nerazzurra.

Le groupe de Ligue Europa : groupe E

Le poids de l’histoire ne veut pas souvent dire grand chose, et difficile de prétendre le contraire à la vue de ce groupe E. Feyenoord, la Lazio et le Celtic, aussi grands soient-ils, ne pèsent pas beaucoup dans cette version 2023 de la plus grande compétition de club et l’Atlético doit s’en frotter les mains. Pour les Colchoneros, seul le choc face aux Romains fera ainsi office de copieux assaisonnement, dans une poule à déguster sans trop de difficultés.

Le groupe du 1+3 : groupe G

Au moment du tirage au sort, Manchester City s’affichait en tête de liste, grâce à son statut de tenant du titre. Il n’y aura pas besoin de changer de tableau à l’issue de la sixième journée de ce premier tour, que les Skyblues achèveront assurément en leader. Aux côtés du RB Leipzig (à qui la bande de Pep Guardiola a collé un 7-0 l’an dernier en huitièmes), de l’Étoile rouge et des Young Boys, il paraît effectivement compliqué d’imaginer un autre scénario. La seule inconnue étant de deviner le nombre de buts qu’inscrira Erling Haaland.

Le groupe déjà figé : groupe H

Comme pour la poule précédente, l’affichage de la H donne déjà une indication sur son issue : FC Barcelone, FC Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp, dans cet ordre. Après deux ans au purgatoire de la C3, les Barcelonais tiennent enfin l’occasion de retrouver la phase finale de la Ligue des champions, à moins que les Dragons ne viennent tout gâcher. De son côté, Mark van Bommel insufflera l’énergie nécessaire à ses protégés d’Antwerp, autres novices de l’édition, pour venir semer la zizanie

