Haaland éparpille Leipzig et envoie City en quarts

Manchester City 7-0 RB Leipzig

Buts : Haaland (22e SP, 24e, 46e, 54e, 57e), Gündogan (48e) & De Bruyne (92e)

Île de Wright, Glastonbury… L’Angleterre et sa culture musicale ont enfanté beaucoup de festivals cultes. Le dernier en date ? Le festivHaaland. Le show s’est tenu ce mercredi 14 mars à Manchester, du côté de l’Etihad Stadium, pendant un peu plus d’une heure lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre City et Leipzig. Et comme prévu : les Allemands ont fini complètement déchirés, envoûtés par le numéro de soliste d’un artiste scandinave : Erling Haaland. Auteur du troisième quintuplé de l’histoire de la C1 après Lionel Messi et Luis Adriano, le Norvégien a étrillé le RB Leipzig. Pointé du doigt après son match aller bien pauvre, le jeune homme pressé a remis les pendules à l’heure et envoyé City en quarts de finale à lui seul, ou presque.

Vinčić, le douzième Citizen

Car figurez-vous qu’il n’y a pas besoin d’avoir un public bouillant pour bénéficier d’un arbitrage maison. Un constat rendu limpide par la première période cataclysmique de l’homme en jaune fluo, Slavko Vinčić, dans l’insipide Etihad Stadium. À côté de son sifflet, l’arbitre slovène a d’abord offert un penalty plus léger qu’une demi-plume aux Citizens, sur une « main » du pauvre Heinrich, à bout portant et dos au ballon sur une tête de Rodri. Erling Haaland a converti l’offrande (1-0, 22e) pour lancer sa soirée. Mais Slavko Vinčić avait un autre cadeau dans sa hotte : un oubli de carton rouge pour Ederson, auteur d’une sortie kamikaze sur Laimer, non sanctionnée, pas même par un coup franc. Pire : c’est Timo Werner qui a hérité d’un jaune sur cette action lunaire, pour contestation (33e). Entre-temps, Haaland avait déjà doublé la mise sur une action où le Norvégien a trouvé le moyen d’être impliqué trois fois : au pressing – litigieux – sur Blaswich, à la remise sur De Bruyne et à la retombée du missile du Belge sur la barre (2-0, 24e). Fantomatique à l’aller, le robot des fjords était de tous les bons coups dans une première période qui l’a vu toucher plus de ballons qu’en 90 minutes à Leipzig, et qu’il a conclue en grattant un troisième pion, à la suite d’une tête de Dias qui roulait sur la ligne après avoir frappé le poteau (3-0, 46e). Ultradominateur, en plus de l’aide généreuse de Slavko Vinčić, City avait ainsi plié l’affaire dès la pause.

Ohhh Ederson qui RATE complètement sa sortie 😱 L'arbitre ne siffle pas faute et donne un carton jaune… à Werner 🤨#MCIRBL | #UCL pic.twitter.com/zpCqwfcfjz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2023

Après tant de décisions contraires en si peu de temps, difficile de se remettre la tête à l’endroit pour Leipzig. Encore plus quand Ilkay Gündogan s’invite à la fête pour enfoncer le clou dès la reprise, au bout d’une merveille d’action guardiolesque. Mais si beau soit-il, le but de l’Allemand restera anecdotique dans cette soirée qui était celle d’un (sur)homme : Erling Haaland. Touché par la grâce de Thor, le Norvégien s’est emparé de son marteau pour foudroyer la pauvre défense de Leipzig, à terre. Car après son triplé du premier acte, Haaland a ajouté un doublé sur deux buts de renard, comme s’il aimantait le ballon. En deux temps d’abord, sur corner, après un coup de billard (5-0, 54e). Puis en opportuniste, lorsque le ballon repoussé par Blaswich a atterri dans ses pieds, au point de penalty (6-0, 58e). Presque gêné, le goleador a savouré comme il se doit ce quintuplé, le troisième de l’histoire de la C1, avant de céder sa place à l’heure de jeu à Julian Alvarez. Qui sait jusqu’où serait allé le Norvégien sans ce coaching de Guardiola, qui lui a toutefois offert l’ovation qu’il méritait. Toujours est-il que le match s’est ensuite figé, avec plus grand-chose à se mettre sous la dent avant un bijou de De Bruyne (7-0, 92e). L’Etihad s’est occupé en lançant des Olé en tribunes, pendant que la réalisation s’attardait sur le sourire du cyborg sur le banc. Après avoir déjà privilégié Dortmund au moment de quitter la filiale Red Bull de Salzbourg, Haaland a une nouvelle fois humilié Leipzig et fait taire les critiques. Intouchable, City monte dans le quart.

Manchester City (4-3-3) : Ederson – Aké, Dias, Akanji, Stones (Sergio Gomez, 62e) – Rodri (Philipps, 62e), Gündogan (Foden, 54e), De Bruyne – Grealish (Mahrez, 54e), Silva, Haaland (Alvarez, 62e). Entraîneur : Pep Guardiola.

RB Leipzig (4-3-3) : Blaswich – Raum, Gvardiol, Orban, Henrichs (Klostermann, 80e) – Kampl, Haïdara (Simakan, 62e), Laimer – Forsberg, Szoboszlai (Olmo, 73e), Werner (Poulsen, 62e). Entraîneur : Marco Rose.

