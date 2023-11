Malgré le doublé d’Openda, Manchester City renverse Leipzig

Manchester City 3-2 RB Leizpig

Buts : Haaland (54e), Foden (70e), Alvarez (87e) pour les Citizens // Openda (13e, 33e) pour le RasenBallsport

Une remontada à la sauce catalane pour Pep Guardiola.

Invaincu en Ligue des champions à l’Etihad Stadium depuis septembre 2018, Manchester City a bien cru s’effondrer ce mardi contre le RB Leipzig avant de se réveiller dans le deuxième acte (3-2). En défendant à 50 mètres de leur but, les Citizens ont d’abord été corrigés par un Loïs Openda insaisissable. Lancé en profondeur par son gardien, le Belge a commencé par donner une leçon d’utilisation de corps à Nathan Aké pour se présenter face à Stefan Ortega et le tromper d’une frappe croisée imparable (0-1, 13e). Sur une nouvelle offensive démarrée dans le camp allemand, Openda est, cette fois, parti dans le dos de Rúben Dias avant de crocheter Joško Gvardiol à la peine contre son ancien club (0-2, 33e).

En première période, c’est tout le collectif mancunien qui semblait loin de ses standards, à l’image d’Erling Haaland voyant sa frappe trop puissante filer en tribune (35e) ou sa tête assez molle être facilement captée par Janis Blaswich (45e + 3). À la suite d’une salve de changements offensifs, l’avant-centre norvégien a été mieux trouvé, notamment par Phil Foden qui lui a offert un face-à-face qu’il maîtrise à la perfection (1-2, 54e). Le jeune Anglais s’est ensuite mué en buteur grâce à un enchaînement mystifiant Mohamed Simakan et permettant à Manchester City de recoller au tableau d’affichage (2-2, 70e). Dans la foulée, Fábio Carvalho pensait avoir remis le RBL devant en piégeant de nouveau les défenseurs adverses, mais ceux-ci s’étaient bien alignés pour la première fois du match (76e), suffisant pour annuler un but fatal. C’est Julián Alvarez qui a finalement clôturé cette soirée renversante, profitant encore d’un ballon de Phil Foden (3-2, 87e). Grâce à ce succès, les Citizens s’adjugent la première place du groupe G, et Leipzig se contente amèrement de la deuxième.

Plus équilibré que le 7-0 de l’an passé, mais à la fin, c’est toujours Manchester City qui gagne.

Manchester City (3-5-2) : Ortega – Akanji, Dias (Aké, 46e), Gvardiol (Gómez, 90e + 3) – Walker (Alvarez, 53e), Rodri, Foden, B Silva, Lewis – Grealish (Dodu, 53e), Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Leipzig (4-3-3) : Blaswich – Simakan, Lukeba, Klostermann, Raum – Schlager (Kampl, 88e), Haidara (Carvalho, 74e), Seiwald – Forsberg (Baumgartner, 60e), Openda (Šeško, 60e), Simons (Poulsen, 74e). Entraîneur : Marco Rose.