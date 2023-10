Julián Álva-rêve.

Champion du monde puis champion d’Europe lors de la même saison (2022-2023), Julián Álvarez traverse une période relativement faste. À l’issue d’une première saison achevée avec 17 buts et 5 passes décisives en 49 matchs disputés, l’Argentin a répondu aux attentes placées en lui. Il semble bien décidé à tout casser cette année, en témoigne ses statistiques, mais aussi son influence sur les résultats de son équipe depuis la mi-août. Avec 6 pions et 5 offrandes en 12 apparitions, il part sur des bases très élevées. Remplaçant au coup d’envoi face à Leipzig, le numéro 19 des Citizens a changé la donne, cinq minutes après son entrée en jeu, avec un but, sublime, puis une passe décisive pour Jérémy Doku (score final : 3-1).

<iframe loading="lazy" title="Le résumé de RB Leipzig / Manchester City - Ligue des Champions 2023-24 (J2)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/OkCxywS1MnU?start=108&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Depuis le début de saison, la Araña montre en effet que Manchester City a bien fait d’aller le débusquer du côté de River Plate l’an dernier, pour un peu plus de 20 millions d’euros. Et ce n’est pas Phil Foden qui dira le contraire, lui qui qualifie son but de « magique » : « Julian est incroyable cette saison, il a marqué beaucoup de buts et maintenant il se met même à marquer des buts importants. Aujourd’hui il est entré et il a changé le match ». Et l’Anglais ne pourrait se montrer plus juste, son coéquipier ayant été décisif face à Belgrade il y a deux semaines – pour sortir les siens d’une bien mauvaise passe – ou encore lors du choc face à Newcastle en début de championnat en inscrivant le seul et unique but de la partie.

En attendant, Erling Haaland n’a toujours pas marqué en Ligue des champions.

