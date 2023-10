Manchester City trop fort pour Leipzig

RB Leipzig 1-3 Manchester City

Buts : Openda (48e) pour Leipzig // Foden (25e), Álvarez (84e) et Doku (90e+2) pour City

Déjà battu en championnat par Wolverhampton il y a quelques jours, Manchester City a évité de peu un second match consécutif sans victoire grâce à deux pions en fin de rencontre sur la pelouse du RB Leipzig (1-3) lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Malgré une nette domination (18 tirs à 3, 69% de possession de balle), les champions d’Europe en titre ont fait preuve d’une inefficacité troublante face aux buts. Rico Lewis (14e) et Phil Foden (19e) lancent les hostilités et sont d’ailleurs les acteurs principaux de l’ouverture du score – le premier au centre, le deuxième à la reprise de volée – des Skyblues (0-1, 25e).

Le siège de la surface de Leipzig se poursuit jusqu’à la pause, mais ni Foden (28e), ni Erling Haaland (31e, 43e) ne concrétisent leurs opportunités. Une maladresse sanctionnée dès le retour des vestiaires par Loïs Openda, bien inspiré par ses anciens collègues et qui trompe Ederson d’une frappe croisée (1-1, 48e). Pas de quoi freiner la machine de Pep Guardiola qui accélère de nouveau, mais la barre frustre Foden sur un coup franc somptueux (63e) et Haaland ne parvient toujours pas à faire la différence (64e, 71e, 81e). C’est finalement Álvarez qui se charge de jouer les supersubs et d’offrir un succès mérité (1-2, 84e), avant que Jérémy Doku ne pose le couvercle dans le temps additionnel (1-3, 90e+2).

Maintenant, place au plat de résistance : le déplacement à Arsenal dimanche.

Leipzig (4-2-3-1) : Blaswich – Simakan, Klostermann, Lukeba, Raum – Seiwald (Haidara, 85e), Schlager – Forsberg (Šeško, 70e), Poulsen (Baumgartner, 75e), Simons – Openda (Werner, 70e). Entraîneur : Marco Rose.

Man City (3-2-4-1) : Ederson – Walker, Dias, Gvardiol – Akanji (Doku, 72e), Rodri – Silva (Nunes, 87e), Lewis, Foden (Álvarez, 79e), Grealish (Aké, 72e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Autre résultat groupe G

Étoile rouge de Belgrade 2-2 Young Boys

Buts : Ndiaye (35e) et Bukari (88e) pour la Zvezda // Ugrinic (48e) et Itten (61e SP) pour les Young Boys