Franck Haise sanctionne deux de ses cadres pour le match contre la Roma

Une question de principe.

Alors que la nouvelle aventure européenne de l’OGC Nice s’apprête à débuter ce mercredi soir en Ligue Europa face à l’AS Roma, les Aiglons devraient se passer de Jonathan Clauss et de Terem Moffi au coup d’envoi. Tous deux titulaires habituels du système de Franck Haise, les deux hommes devraient prendre place sur le banc, pour cause de retard à une réunion s’étant déroulée ce lundi selon L’Équipe.

Parce qu’il ne faudra pas commencer cette campagne en retard

Lourdement battu le week-end dernier sur la pelouse de Brest (4-1), il est difficile d’imaginer que Franck Haise puisse bousculer son onze de départ, en recherche de stabilité notamment pour un premier match de Ligue Europa. Et pourtant, l’ancien coach du RC Lens a fait part de son sens des priorités en conférence de presse ce mardi : « Bien sûr que c’est important d’enchaîner, mais il y a des choses plus importantes. Il y a la vie de groupe, il y a plein de choses, la notion de collectif est plus importante que tout à mes yeux. »

Relativisons : même le meilleur joueur du monde a déjà été en retard.

