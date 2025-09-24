S’abonner au mag
  • C3
  • J1
  • Nice-Roma

Franck Haise sanctionne deux de ses cadres pour le match contre la Roma

KM
Franck Haise sanctionne deux de ses cadres pour le match contre la Roma

Une question de principe.

Alors que la nouvelle aventure européenne de l’OGC Nice s’apprête à débuter ce mercredi soir en Ligue Europa face à l’AS Roma, les Aiglons devraient se passer de Jonathan Clauss et de Terem Moffi au coup d’envoi. Tous deux titulaires habituels du système de Franck Haise, les deux hommes devraient prendre place sur le banc, pour cause de retard à une réunion s’étant déroulée ce lundi selon L’Équipe.

Parce qu’il ne faudra pas commencer cette campagne en retard

Lourdement battu le week-end dernier sur la pelouse de Brest (4-1), il est difficile d’imaginer que Franck Haise puisse bousculer son onze de départ, en recherche de stabilité notamment pour un premier match de Ligue Europa. Et pourtant, l’ancien coach du RC Lens a fait part de son sens des priorités en conférence de presse ce mardi : « Bien sûr que c’est important d’enchaîner, mais il y a des choses plus importantes. Il y a la vie de groupe, il y a plein de choses, la notion de collectif est plus importante que tout à mes yeux. » 

Relativisons : même le meilleur joueur du monde a déjà été en retard.

Une centaine d'ultras romains interpellés à Nice

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
81
81

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!