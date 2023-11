Ligue des champions : tous les qualifiés pour les huitièmes et les éliminés après quatre journées

Ça part dans tous les sens !

Après quatre journées de Ligue des champions, plusieurs équipes connaissent déjà leur sort et n’auront plus grand-chose à jouer lors de leurs deux matchs restants. On fait le point. Parmi les équipes déjà qualifiées, on retrouve le Bayern, le Real Madrid, la Real Sociedad, l’Inter, Manchester City et Leipzig. Autant dire que les favoris sont au rendez-vous, et que le PSG manque évidemment à l’appel. Du côté des mauvais élèves, qui se battront au mieux pour une place en Ligue Europa, Salzbourg est présent, tout comme Benfica, l’Étoile rouge de Belgrade, les Young Boys et Antwerp.

Le groupe F (celui où figure le PSG) est évidemment celui où le suspense reste le plus grand avec un écart de trois points entre le premier et le dernier de cette poule, et où chaque match va valoir son pesant d’or. À noter que dans le groupe A, Manchester United est dernier avec seulement trois petits points et aura presque besoin d’un petit miracle pour retourner la situation. Dans la poule B, Lens est troisième, à égalité de points avec son bourreau du soir, le PSV, et peut encore bel et bien croire à un huitième de finale.

Bref, il reste encore de quoi se régaler.