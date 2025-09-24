Gavi opéré du genou et forfait plusieurs mois

De 6 semaines à plusieurs mois d’absence.

Le couperet est tombé pour Gavi, le FC Barcelone a annoncé dans la journée de mardi la durée de son indisponibilité. Opéré du genou droit après une blessure survenue à l’entraînement le 29 août dernier, le natif de Los Palacios y Villafranca manquera « quatre à cinq mois de compétition », selon le club blaugrana.

L’enchaînement des blessures

Dans son communiqué, le club catalan détaille les contours de l’opération de son numéro 6 : « Le joueur de l’équipe première Pablo Páez Gavira (Gavi) a subi une arthroscopie afin de traiter une blessure au ménisque interne. Une suture a été réalisée afin de préserver le ménisque. » Ce n’est pas la première fois que le genou droit du milieu de terrain de 21 ans est endommagé. Il avait déjà manqué plus d’un an de compétition entre 2023 et 2024 pour se remettre de sa rupture du ligament croisé antérieur au même genou. L’objectif de l’international espagnol est désormais de se remettre le plus vite possible et retrouver son meilleur niveau pour espérer fouler le sol américain avec la Roja et disputer la Coupe du monde cet été. Dans le même temps, Fermín López, touché contre Getafe (3-0) est forfait pour le déplacement à Oviedo ce jeudi pour une blessure musculaire au psoas-iliaque gauche.

Winter is coming.

