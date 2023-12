Manchester City et Leipzig font le job

Etoile rouge de Belgrade 2-3 Manchester City

Buts : Hwang (76e) et Katai (90e+1) pour les Crveno-beli // Hamilton (19e), Bobb (62e) et Phillips (85e, S.P) pour les Citizens

Leipzig 2-1 Young Boys

Buts : Sesko (51e) et Forsberg (56e) pour le Roten Bullen // Colley (53e) pour les Young Boys

Pas de suspense mais une pluie de buts dans le groupe G.

Dans une rencontre sans enjeu, Manchester City a battu l’Étoile rouge de Belgrade (2-3). Sans Haaland, Ederson et Doku, les Skyblues débutent le premier acte sur un petit rythme avant de se mettre à l’abri. Décalé côté droit, Micah Hamilton réalise un petit numéro avant de crucifier Omri Glazer d’un boulet de canon sous la barre (0-1, 19e). Le premier but du jeune anglais en professionnel. À l’image d’un Rico Lewis intenable, Manchester City se balade avant de creuser l’écart au retour des vestiaires. Sur un nouveau numéro de soliste, Oscar Bobb se défait de la défense adverse avant de glisser le cuir dans le petit filet pour faire le break (0-2, 62e). L’Étoile rouge ne passe pas loin de réduire l’écart mais la frappe de Jovan Mijatovic s’écrase sur le poteau gauche (70e). C’est finalement In-beom Hwang qui permet aux Serbes de sauver l’honneur. Le Sud-Coréen combine intelligemment avec Osman Bukari avant de tromper Stefan Ortega (1-2, 76e). Kalvin Phillips pense conclure le succès des Skyblues en transformant son penalty (1-3, 85e) mais en toute fin de match, le remplaçant Aleksandar Katai claque un pion sur coup de tête suite à un corner de Hwang (2-3, 90e+1). Manchester City termine cette phase de poules avec six victoires en autant de rencontres. Costaud.

Déjà qualifié, Leipzig a dominé les Young Boys, assurés de jouer la Ligue Europa (2-1). Après un premier acte terne, les Allemands, avec un effectif remanié, font trembler les filets au retour des vestiaires grâce à Benjamin Sesko. Trouvé par Benjamin Henrichs, l’attaquant slovène subtilise la défense d’un crochet avant de nettoyer la lucarne d’une frappe puissante (1-0, 51e). C’est à partir de ce moment que la rencontre s’emballe. Dans la foulée, les Young Boys réagissent suite à une erreur défensive allemande. Jean-Pierre Nsamé percute côté droit avant de trouver Ebrima Colley, qui remet les deux équipes à égalité grâce à un coup de patte du pied gauche (1-1, 53e). Emil Fosberg ajoute son petit grain de sel en permettant à Leipzig de prendre l’avantage. Servi par Kevin Kampl, le Suédois contrôle le cuir avant de parfaitement croiser sa frappe petit-filet opposé (2-1, 56e). Après ce début de seconde mi-temps insensé, avec trois buts en cinq minutes, la rencontre en est restée là.

C’est ce qu’on appelle finir en beauté.

