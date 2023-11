Leipzig se fait peur, mais se qualifie à Belgrade

Étoile rouge 1-2 RB Leipzig

Buts : Henrichs (81e, CSC) pour les Crveno-beli // Simons (8e) et Openda (77e) pour les Roten Bullen

Bison futé est formel : les Taureaux ailés passent au tour suivant.

Dans une ambiance comme souvent grandiose et intimidante au Rajko Mitić, le RB Leipzig a composté son billet pour les huitièmes de la coupe aux grandes oreilles, malgré une seconde période rondement menée par l’Étoile rouge (1-2). Rapidement dominateur, le RBL lance les hostilités en exploitant les espaces dans l’arrière-garde serbe, à base de récupérations hautes. Excentré à gauche, Xavi Simons remonte le terrain, dépose Guélor Kanga et enroule pied droit (0-1, 8e). Hors de portée pour Glazer, qui plonge uniquement pour les photographes. Zvezda peine à rentrer dans son match et multiplie les longs ballons stériles vers l’avant, Loïs Openda et Benjamin Šeško sont eux de véritables poisons pour leurs vis-à-vis. Sur une glissade de Milan Rodić, le Belge tarde à crocheter Glazer, qui se couche dans ses pieds (44e). Dans la foulée, en contre, Osman Bukari croit égaliser, mais Janis Blaswich prend toute la place dans son but et dévie son tir à bout portant. Sur l’attaque rapide qui suit, le cadre se dérobe devant Emil Forsberg (45e+2), pourtant esseulé au point de penalty.

De retour sur la pelouse du Marakana avec de meilleures intentions et surtout plus d’idées à la construction, les hommes de Barak Bakhar voient Šeško tamponner la base du montant droit (51e), avant de dévisser de manière inexplicable sur le centre qui suit. Mais Blaswich doit sortir le grand jeu devant Peter Olayinka, qui le prend pour cible sur un contre favorable (74e). L’autre entrant, Cherif Ndiaye, est présent en seconde lame, mais bute à son tour sur le portier du RBL. En souffrance par rapport au premier acte, les Est-Allemands parviennent finalement à faire le break en contre, sur un crochet d’Openda, suivi d’une frappe du droit (0-2, 77e). Sur un corner joué à deux, l’Étoile rouge reprend subitement espoir, puisque le centre de Kanga est effleuré par la cuisse de Benjamin Henrichs et termine au fond des filets (1-2, 81e). Dans un dernier effort, Olayinka voit sa volée en pivot repoussée par Blaswich, proche de son poteau (90e+2). Le sauvetage ultime.

L’histoire retiendra que JP Krasso est sorti à la mi-temps.

Étoile rouge (5-3-2) : Glazer – Mijailović (Nedeljković, 46e), Djiga, Dragović, Rodić (Katai, 85e), Lučić (Mijatović, 78e) – Kanga, Hwang, Ivanić (Olayinka, 69e) – Bukari, Krasso (Ndiaye, 46e). Entraîneur : Barak Bakhar.

RB Leipzig (4-4-2) : Blaswich – Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum – Simons (F. Carvalho, 75e), Schlager (Kampl, 84e), Haidara (Seiwald, 83e), Forsberg (Baumgartner, 90e) – Openda, Šeško (Klostermann, 70e). Entraîneur : Marco Rose.