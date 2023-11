Les Young Boys domptent l’Étoile rouge et filent en Ligue Europa

Young Boys 2-0 Étoile rouge de Belgrade

Buts : Nedeljković (CSC, 8e) et Blum (29e)

L’Étoile rouge a fait Blum en Suisse.

En 45 petites minutes, les Young Boys font plier l’Étoile rouge de Belgrade (2-0) et grattent un ticket pour la Ligue Europa. Pourtant bien entrés dans leur partie, les Serbes, et Nedeljković, offrent le premier pion de cette partie aux Suisses (1-0, 8e). Privés de ballon, les hommes de Bakhar finissent même par voir les Young Boys doubler la mise. À la suite d’un corner, le cuir atterrit dans les pieds de Blum qui expédie la gonfle au fond (2-0, 29e).

Les Serbes profitent de la pause pour se refaire la cerise et multiplient les offensives au retour des vestiaires. Sans grand succès, puisque Racioppi, et son poteau – Hwang peut en témoigner (57e) – s’opposent sans cesse aux différentes tentatives des joueurs de l’Étoile rouge. Solidaires jusqu’au bout, les Young Boys doublent leurs adversaires du soir au classement de ce groupe G et s’assurent une place en Ligue Europa en février prochain.

Suffisant pour ne plus avoir le moral en Berne ?