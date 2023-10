City et Leipzig font respecter la loi du plus fort

Young Boys 1-3 Manchester City

Buts : Elia (52e) pour les Young Boys // Akanji (48e) et Haaland (67e SP, 86e) pour les Citizens

RB Leipzig 3-1 Étoile rouge de Belgrade

Buts : Raum (12e), Simons (59e) et Olmo (94e) pour Leipzig // Stamenic (70e) pour l’Étoile rouge

Groupe G, comme Gros qui assurent.

Deux ans après avoir surpris Manchester United, les Young Boys comptaient bien rééditer un exploit similaire face à l’autre Manchester, City. Mais le champion d’Europe était deux ou trois crans au-dessus et s’il a attendu la seconde mi-temps pour concrétiser sa domination, c’est notamment à cause de la grande performance d’Anthony Racioppi, auteurs de neuf arrêts, parfois déroutants, parfois exceptionnels. C’est d’ailleurs sur une énième parade réflexe que Manuel Akanji joue le renard des surfaces et débloque la situation (0-1, 48e). La réduction express de Meschack Elia sur un splendide lob (1-1, 52e) ne freine pas l’élan des Skyblues qui font la différence un quart d’heure plus tard sur un penalty transformé par Erling Haaland (1-2, 67e). Le Norvégien se fend même d’un doublé, après un but refusé à Julian Álvarez pour une main de Jack Grealish au départ de l’action, d’une mine en lucarne en fin de rencontre (1-3, 86e). Neuf sur neuf, Manchester City déroule sans forcer.

Un sentiment partagé pour le RB Leipzig, qui a infligé la même sanction à l’Étoile rouge de Belgrade ce mercredi soir. Parfaitement lancés par le pied gauche de David Raum (1-0, 12e), Loïs Openda et ses coéquipiers maîtrisent cette rencontre très ouverte (43 tirs au total, 27 pour Leipzig) et font le break à l’heure de jeu sur un nouveau bijou de sa pépite Xavi Simons, dont la frappe limpide du droit vient nettoyer la lucarne adverse (2-0, 59e). Malgré la réduction du score de Marko Stamenic, à l’affût sur une tentative déviée (2-1, 70e), Leipzig ne tremble pas et enfonce le clou, le cuir heurtant la barre transversale à la suite d’une tête de Mohamed Simakan avant de revenir dans les pieds de Dani Olmo, seul devant les buts (3-1, 84e). L’ultime frisson provoqué par la frappe de Kosta Nedeljković sur le montant gauche de Janis Blaswich n’entamera pas l’enthousiasme de la Red Bull Arena qui voit ses joueurs virer en deuxième position de ce groupe G (six points) à mi-parcours.

Pour le suspense, revenez jeudi avec la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence.

