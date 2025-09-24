S’abonner au mag
Le clin d’œil de Vinícius à Luka Modrić

C’est pas du plagiat, c’est un hommage.

Titulaire pour la deuxième fois consécutive avec le Real Madrid, Vinícius Júnior a été un grand artisan de la victoire des Merengues sur la pelouse de Levante (1-4). Évoluant à la gauche d’un Kylian Mbappé double buteur, le Brésilien a joué l’intégralité d’une rencontre pour la première fois de la saison. Passeur décisif, le numéro 7 madrilène s’est aussi illustré par un but imparable, inscrit de l’extérieur du pied.

Le big up à Modrić

Interrogé à l’issue du match sur ce golazo, Vinícius Júnior a affirmé avoir appris ça de son ancien coéquipier Luka Modrić, évoluant depuis cet été à l’AC Milan après treize années à la Casa Blanca. Certifié spécialiste des extérieurs du pied, le Croate a régalé tout au long de sa carrière avec ce geste lui faisant office de signature et a permis à Vini d’ajouter une corde à son arc.

On verra ce qu’il pourra faire à 40 piges.

