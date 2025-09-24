Le clin d’œil de Vinícius à Luka Modrić

C’est pas du plagiat, c’est un hommage.

Titulaire pour la deuxième fois consécutive avec le Real Madrid, Vinícius Júnior a été un grand artisan de la victoire des Merengues sur la pelouse de Levante (1-4). Évoluant à la gauche d’un Kylian Mbappé double buteur, le Brésilien a joué l’intégralité d’une rencontre pour la première fois de la saison. Passeur décisif, le numéro 7 madrilène s’est aussi illustré par un but imparable, inscrit de l’extérieur du pied.

⚽️ | GOLAÇO DO VINÍCIUS JÚNIOR!!! WHAT A TRIVELA FINISH TO GIVE REAL MADRID THE LEAD! THIS IS THE VINI WE KNOW! 🔥 pic.twitter.com/KN7EYFsph2 — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) September 23, 2025

Le big up à Modrić

Interrogé à l’issue du match sur ce golazo, Vinícius Júnior a affirmé avoir appris ça de son ancien coéquipier Luka Modrić, évoluant depuis cet été à l’AC Milan après treize années à la Casa Blanca. Certifié spécialiste des extérieurs du pied, le Croate a régalé tout au long de sa carrière avec ce geste lui faisant office de signature et a permis à Vini d’ajouter une corde à son arc.

🤣 "¿Golazo? MODRIC me ha ENSEÑADO". 🛡️ "Nuestra clave es la defensa, la unión y el trabajo en equipo". 🗣️🇧🇷 Vinicius, tras el partido en el Ciutat de Valencia. pic.twitter.com/g4UKLSC7po — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2025

On verra ce qu’il pourra faire à 40 piges.

