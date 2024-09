Pourquoi l’Inter va taper Manchester City en Ligue des champions

Parier sur les matchs de Ligue des champions avec Betsson

→ Parce que l’Inter aurait déjà dû battre City en finale de Ligue des champions il y a deux ans

Tout le monde se souvient qu’au milieu de l’enfer d’Istanbul, la frappe lumineuse de Rodri avait permis aux Citizens d’inscrire l’unique pion de la finale de Ligue des champions qui avait opposé City à l’Inter en 2023. Le peuple intériste se souvient bien, en revanche, comment Lautaro Martínez aurait pu profiter de la mésentente entre Manuel Akanji et Ederson à l’heure de jeu, la tête sur la barre de Federico Dimarco, les loupés de Romelu Lukaku à quelques mètres de la ligne ou encore cette ultime envolée du portier mancunien dans les dernières secondes. Une finale où on n’avait d’ailleurs pas vu Erling Haaland à son avantage, totalement éteint par le trio Acerbi-Darmian-Bastoni. Si le Norvégien est actuellement dans une forme éclatante (9 buts en 4 matchs), la défense nerazzurra est prête à retourner au charbon comme le confiait Stefan de Vrij à l’issue de l’ultime rencontre de Serie A disputée à Monza (1-1) : « Avec City, nous devrons jouer en équipe, en faisant attention à tout le monde et pas seulement à Haaland. » Normal, quand on sait déjà comment s’y prendre pour réduire au silence une arme fatale.

→ Parce que même Pep Guardiola loue le travail de Simone Inzaghi

« Quand Simone était joueur, on pouvait déjà ressentir quelque chose de spécial, et on pouvait dire la même chose de Guardiola. Ils avaient juste ce petit quelque chose en plus. » Voilà ce que déclarait Igli Tare, ancien bomber de la Lazio et de l’Albanie, au micro de Radio Deejay au moment de poser un diagnostic sur deux des meilleurs entraîneurs du monde du moment : Pep Guardiola d’un côté, Simone Inzaghi de l’autre. Les deux hommes, qui s’étaient affrontés en Serie A du temps où Pep avait fait une pige du côté de Brescia, ne manquent jamais de s’envoyer du « sujet-verbe-compliment » dès qu’ils le peuvent. Comme lorsque Guardiola a été élu entraîneur de l’année 2023, et qu’il a dédié son prix en partie à son homologue milanais présent dans l’assistance : « Simone, il n’y a que moi qui sais à quel point c’est difficile de jouer contre toi et ton Inter au cours d’une finale qui fut merveilleuse et qui reste marquée dans mon esprit. » Nul doute qu’après l’avoir remercié, Simone Inzaghi n’a maintenant plus qu’une envie : que ce soit à son tour d’adresser des louanges à Pep le jour où il recevra lui-même la plus haute distinction qu’il n’aura pas volée vu les 12 travaux d’Hercule accomplis.

FC Inter line up during the Italian soccer Serie A match AC Monza vs Inter – FC Internazionale on September 15, 2024 at the U-Power Stadium in Monza, Italy (Photo by Luca Rossini/LiveMedia) – Photo by Icon Sport

→ Parce que Manchester City n’a pas vraiment la tête au football On l’a vu ce week-end lors de la réception de Brentford : Manchester City est prenable. Ce n’est pas Yoane Wissa, oui oui l’ancien Lorientais coupable d’avoir refroidi l’Etihad au bout de 22 secondes de jeu, qui dira le contraire. Il faut dire que le climat ambiant autour du champion d’Angleterre en titre n’est pas le plus serein possible. En témoignent le procès XXL qui s’est ouvert ce lundi où Manchester City doit répondre de pas moins de 115 chefs d’accusation qui pourraient déboucher sur une possible exclusion du club de la Premier League ou encore la reformation du groupe Oasis qui a débouché sur une mobilisation extrasportive de pas mal cadres pour recréer l’une des pochettes mythiques du groupe de britpop. Vous avez compris : s’il y a bien une équipe qui peut succéder à l’OL de Pep Genesio, dernière formation à avoir tapé les Citizens dans leur tanière en 2018, c’est bien cette Inter-là !

