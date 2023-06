Quand Inzaghi et Guardiola s’affrontaient sur les pelouses italiennes

Au début des années 2000, Pep Guardiola quitte le FC Barcelone et s'engage avec Brescia. Et même si son aventure sera tronquée par les suspensions et les blessures, Pep aura le temps de croiser la route de Simone Inzaghi, alors attaquant de la Lazio. Et ce 21 ans avant de se retrouver en finale de Ligue des champions.

Certains matchs anodins prennent parfois une toute autre dimension des années plus tard. Comme ce Caen-Le Havre de septembre 2013, où s’étaient affrontés, en Ligue 2, N’Golo Kanté et Riyad Mahrez. Huit ans plus tard, les deux hommes s’étaient retrouvés en finale de Ligue des champions (Chelsea-Manchester City), donnant à ce derby normand de 2013 une toute autre allure. Et pour rester dans la thématique de la finale de Ligue des champions, celle de cette saison 2022-23 va mettre aux prises deux coachs qui vont croiser le fer pour la première fois : Simone Inzaghi et Pep Guardiola. Ou du moins, pour la première fois sur un banc de touche. Car Inzaghi Jr et Guardiola se sont déjà affrontés. C’était dans une autre vie, il y a 21 ans.

Inzaghi-Guardiola, mais aussi Baggio, Toni et Crespo

Ce 4 novembre 2021, la Lazio reçoit Brescia au stadio Olimpico. Sur la pelouse, côté Lazio, un jeune Simone Inzaghi, alors âgé de 25 ans. Dans le camp d’en face, au milieu de terrain, le trentenaire Pep Guardiola, venu tenter l’expérience italienne après plus de quinze années passées en Catalogne. Né à Santpedor, en banlieue de Barcelone, Josep Guardiola i Sala a intégré dès 1984 la Masia du Barça. Il y a gravi les échelons, passant par le Barça C et le Barça B, avant d’intégrer l’équipe première en 1990. Pendant onze ans, il sera le phare de l’équipe blaugrana au milieu de terrain, remportant, entre autres, six championnats d’Espagne, une Ligue des champions et une Coupe des Coupes. Le 11 avril 2001, après une année émaillée par les blessures, il décide de quitter Barcelone et d’aller chercher un nouveau challenge en Italie. Son point de chute s’appelle Brescia, dont l’entraîneur, Carlo Mazzone, est l’un des plus emblématiques de la Botte. Surtout, dans cette équipe de Brescia joue un certain Roberto Baggio.

Guardiola fait ses grands débuts en Serie A le 14 octobre 2001, lors d’un match à domicile contre le Chievo. Pour l’anecdote, il est remplacé à la 67e minute par… Luca Toni. C’est confortablement posé sur la sixième place du classement que Brescia se déplace lors de la 10e journée sur la pelouse de la Lazio qui, elle, pointe à la 16e position après un début de saison chaotique. Pour les Romains, ce match contre Brescia est l’occasion idéale pour se relancer. Sur le papier, il n’y a pourtant pas photo entre les deux formations : la Lazio se pointe avec des joueurs comme Nesta, Stam, Stankovic, Crespo et Simone Inzaghi, arrivé de Piacenza à l’été 1999. Malgré le Scudetto décroché en mai 2000 (et son quadruplé contre l’OM en C1), le petit frère de Pippo peine à s’imposer à Rome. Il faut dire que la concurrence à son poste (Salas, Crespo, Claudio Lopez) est rude. Mais ce 4 novembre 2001, l’entraîneur laziale, Alberto Zaccheroni, décide de le titulariser aux côtés de Crespo. Peut-être par superstition : en effet, Inzaghi n’a plus marqué en Serie A depuis un an, depuis un doublé inscrit le 30 octobre 2000 contre… Brescia.

Guardiola positif à la nandrolone

Jusqu’à ce jour, Guardiola est un peu l’amulette de Brescia. C’est simple : avec lui sur la pelouse, les Rondinelle n’ont jamais perdu. Et pourtant, malgré toutes ces statistiques et tous ces signes qui semblent aller en sa faveur, Brescia ne va tout bonnement pas exister lors de cette rencontre. Vexés de leur début de saison raté (une victoires, trois nuls, cinq défaites), les Laziali lâchent toute leur frustration sur des joueurs de Brescia dépassés. Dès la 5e minute, Hernan Crespo ouvre le score d’une subtile talonnade sur un centre de Poborsky. Opportuniste, l’Argentin double la mise à la demi-heure, avant d’offrir sur un plateau le but du 3-0 à… Simone Inzaghi, qui brise ainsi un tabou qui durait depuis 370 jours. En deuxième période, Stankovic ajoute un quatrième pion, avant qu’Inzaghi ne se joue de toute la défense de Brescia, avant de rendre la pareille à Crespo et de lui offrir le ballon du hat-trick. 5-0. Titulaire pendant les 90 minutes, Guardiola est impuissant face aux vagues biancoceleste, mais héritera tout de même d’un 5, le lendemain, dans la Gazzetta dello Sport, soit la meilleure note de son équipe.

Si cette victoire va débloquer mentalement la Lazio, elle marque en revanche le début des emmerdes pour Brescia. En effet, quelques semaines plus tard, le 21 novembre, il est révélé que Guardiola a été contrôlé positif à la nandrolone (un stéroïde anabolisant, substance interdite) lors du contrôle anti-dopage après le match Piacenza-Brescia du 20 octobre. Une semaine plus tard, le 28 novembre, rebelote : le Comité olympique italien (CONI) annonce que le joueur a à nouveau été contrôlé positif à la nandrolone après le fameux Lazio-Brescia. Déjà suspendu à titre provisoire après le résultat du premier test de dépistage, Guardiola se voit alors imposer une suspension de quatre mois. Il faudra attendre 2009, et des travaux scientifiques prouvant que certains organismes produisent naturellement de la nandrolone (à faible dose), pour que Guardiola soit définitivement blanchi… Guardiola fera son retour sur les terrains le 24 mars 2002 et pourra participer à l’incroyable maintien à l’ultime journée des Rondinelle, relégables à 90 minutes du terme et victorieux 3-0 face à Bologne. Une dernière journée au cours de laquelle la Lazio empêche l’Inter d’être sacrée championne, grâce à une invraisemblable victoire 4-2 restée dans la légende. Et qui avait marqué le dernier but de la Lazio ce jour là ? Simone Inzaghi, évidemment. Destins croisés. Inzaghino et Guardiola se recroiseront brièvement le 17 mai 2003, toujours au stadio Olimpico. Blessé, Inzaghi avait dû quitter la pelouse après seulement 30 minutes de jeu. Vingt ans plus tard, quasiment jour pour jour, les deux hommes vont se retrouver, face à face, en finale de Ligue des champions. Qui de Haaland ou de Lautaro pour imiter Hernan Crespo ?

