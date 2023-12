L’Inter, intenable et intouchable

Après son succès contre la Lazio, l’Inter est plus que jamais le leader incontestable de la Serie A. Tactiquement imperturbable et porté par des individualités qui marchent sur l’eau, le finaliste de la dernière Ligue des champions semble intouchable cette saison. Le mérite en revient en partie à un homme, Simone Inzaghi.

Lazio, Milan, Real Sociedad, Napoli, Atalanta… À chaque fois, le scénario se répète. De quoi rendre fou Truman Burbank, le fameux personnage fictif joué par Jim Carrey dans le film sorti en 1998. L’adversaire domine et pense pouvoir l’emporter, mais bute finalement sur une muraille milanaise. Et sur une action, l’Inter sanctionne. Solidité et cynisme, tels sont les mots d’ordre des Nerazzurri. D’ailleurs, les statistiques sont là pour en témoigner : le 2-0 glané sur la pelouse de la Lazio représente le onzième clean-sheet de la saison en seize journées de Serie A pour seulement sept buts concédés, ce qui en fait la meilleure défense du top 5 européen. « Dans la labeur, nous sommes formidables », a sublimement déclaré Simone Inzaghi en conférence de presse, après la victoire en terre romaine. Ou comment résumer, de la meilleure des manières, la philosophie de jeu de l’Inter.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : Thuram et Lautaro portent l'Inter contre la Lazio" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/tp2991gLiF8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Une équipe capable de subir pendant de longues minutes, et d’exploser en transition rapide. Tout cela grâce à un bloc équipe parfaitement huilé, qui défend et attaque de manière aussi compacte que disciplinée. Face aux Biancocelesti, le finaliste de la dernière Ligue des champions a ouvert le score sur sa quatrième frappe de la rencontre et sa première cadrée. Tactiquement, l’Inter est donc au sommet de son art et semble imperturbable (malgré les absences en défense de Pavard, De Vrij ou encore Dumfries). Grâce à son treizième succès en seize rencontres, la bande de Marcus Thuram réalise le meilleur début de saison de son histoire. Au-delà des individualités ultra-performantes et des résultats plus que probants, le mérite revient forcément à un homme pourtant très critiqué au début de l’année 2023.

Inzaghi, de contesté à incontestable

Le 23 janvier dernier, après une défaite face à Empoli à la maison (0-1), Simone Inzaghi voit son avenir en Lombardie fortement compromis. Les médias italiens annoncent alors avec insistance le départ de l’ancien bomber de la Lazio, mais la direction milanaise maintient finalement son Mister. Onze mois plus tard et après pas mal de retournements de veste, Simone Inzaghi est devenu incontestable au pied du Duomo. Car oui, c’est bien le quarantenaire qui a façonné cette Inter pour en faire un véritable joyau en 2023-2024. Si les Nerazzurri dégageaient quelques points faibles durant les deux exercices précédents, ils semblent actuellement imperturbables et en bonne voie pour aller chercher leur vingtième Scudetto. Même si Inzaghi a rappelé « qu’il restait 22 journées, et qu’il fallait rester prudent ».

D’un point de vue personnel, avec 2,12 points par match en moyenne, Simone Inzaghi rentre encore plus dans l’histoire du club en devenant l’entraîneur avec la moyenne la plus élevée (en 130 matchs) à égalité avec José Mourinho et Roberto Mancini. Arrivé à Milan à l’été 2021 en lieu et place d’Antonio Conte, qui venait alors de ramener le titre, Simone Inzaghi a souvent du faire face à des critiques parfois injustifiées. Mais le technicien est resté droit dans ses bottes et comme l’aphorisme le dit, seul le terrain parle.

« C’est le meilleur coach que j’ai eu, sans aucun doute. On travaille énormément avec lui, mais sa méthodologie est comprise par tous et personne n’est mis sur le côté », déclarait il y a quelques semaines Lautaro Martínez, face aux médias. La force de Simone Inzaghi se trouve ici, finalement : être aussi bien un excellent tacticien qu’un meneur d’hommes, qui accorde une grande confiance à ses poulains. Exemple avec Yann Aurel Bisseck, titulaire ce dimanche soir face à la Lazio et auteur d’une prestation cinq étoiles. Débarqué d’Aarhus GF, en première division danoise, le défenseur de 20 ans a rapidement été inséré dans la rotation et répond de la meilleure des manières à la confiance accordée par son entraîneur.

« Quand je suis arrivé à Milan, je pensais être utilisé comme roue de secours. Mais Simone m’a expliqué qu’il n’y a pas de roue de secours ici, tout le monde à sa place », expliquait également Mkhitaryan, devant la presse. Loin d’avoir à première vue un effectif clinquant, Simone Inzaghi est néanmoins parvenu à le sublimer. Qui pouvait prédire qu’un Dimarco atteindrait ce niveau-là, que l’expérimenté Mkhitaryan retrouverait ses jambes de 25 ans ou encore que le jeune Thuram exploserait de cette manière ? Simon le visionnaire le savait, lui qui parvient à tirer le meilleur de chacun de ses joueurs. Peu importe l’âge, la forme et la carrière. Une chose à dire, donc : chapeau bas, Signore !