L’Inter braque la Real Sociedad, Salzbourg crée la surprise à Lisbonne

Real Sociedad 1-1 Inter

Buts : Méndez (4e) pour la Real // Lautaro Martínez (87e) pour l’Inter

Braquage à la milanaise.

En grande difficulté pendant la majorité de la rencontre face à une valeureuse formation de la Real, l’Inter est parvenue à égaliser dans le money-time grâce à Lautaro Martínez (1-1).

De retour dans la compétition dix piges après sa dernière participation, la Real Sociedad débute cette rencontre tambour battant. Première occasion avec cette frappe de Barrenetxea qui échoue sur le montant droit d’un Sommer battu (3e). Ce n’est que partie remise. Moins d’une minute plus tard, Méndez profite d’une perte de balle devant la surface de Bastoni pour faire exploser l’Anoeta (1-0, 4e). En totale confiance, les hommes d’Imanol Alguacil sont mêmes proches de doubler la mise mais Le Normand – parfaitement servi par Kubo – manque de peu le cadre (40e). Au bord du gouffre, les Nerazzurri restent en vie grâce à un Sommer des grands soirs, auteur de deux parades sur le coup-franc de Méndez (47e), puis sur une tête d’Oyarzabal (48e). Le portier suisse peut aussi compter sur ses montants, cette fois-ci sur un coup de casque de Merino (69e). Pressing haut et intensité, la Real Sociedad donne une leçon de fútbol mais ne parvient pas à tuer la rencontre. Un manque de réalisme sanctionné. Inexistante durant 80 minutes, l’Inter décide de se réveiller en fin de match. Et sur leur première frappe cadrée du match, les hommes d’Inzaghi viennent climatiser l’Anoeta. Et qui d’autre que Lautaro Martínez pour enfiler la tunique de fossoyeur ? Servi par Frattesi, l’Argentin égalise grâce à un sang-froid dont lui seul à le secret (1-1, 87e). Le vice-champion d’Europe sauve les apparences.

Benfica 0-2 RB Salzbourg

Buts : Šimić (15e, sp) et Gloukh (50e) pour les Autrichiens Expulsion : António Silva (13e) pour les Portugais

Jeunes, coupables et libres.

Porté par sa jeunesse, le RB Salzbourg est venue créer la sensation à Lisbonne en s’imposant 2-0. Un succès qui permet aux Autrichiens de s’installer provisoirement en tête de ce groupe D. C’est justement Salzbourg qui rentre dans ce match de la meilleure des manières et obtient un penalty dès les premières minutes. Mais Konaté décide de rendre hommage à la Coupe du monde de rugby et envoie le ballon dans les tribunes (3e). Jamais un sans deux. Face à des Autrichiens entreprenants, le Benfica est en souffrance et concède un second penalty, suite à une main d’Antonio Silva, expulsé. Cette fois-ci, c’est Šimić qui s’en charge et ne tremble pas (0-1, 15e). Entame de match catastrophique des Águias, réduits désormais à dix. Di María tente de sonner la révolte par ses nombreuses percussions mais le champion du monde n’est pas vraiment aidé par ses copains.

Tout le contraire de Salzbourg. Buteur, Šimić se mue en passeur en servant Gloukh, qui n’a plus qu’à pousser le cuir dans la cage vide (0-2, 50e). À 19 piges, Gloukh devient par ailleurs le plus jeune Israélien à marquer dans l’histoire de la Ligue des champions. Pas mal pour une première. Les Autrichiens ont fait le plus dur et se contentent désormais d’assurer cette précieuse victoire. Sur une tête de João Neves, Schlager s’interpose d’une parade réflexe de la jambe droite (66e). Le portier autrichien remet ça, cette fois-ci devant Otamendi qui tente un geste acrobatique (74e). Mais le score ne bougera pas et le Benfica concède la première défaite de son histoire face à une formation autrichienne. L’occasion de lancer un petit yodel ?

