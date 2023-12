Benfica arrache sa qualif' en Ligue Europa sur le gong

Salzbourg 1-3 Benfica

Buts : Sučić (57e) pour Salzbourg // Di Maria (32e), Silva (45e+1) et Cabral (93e) pour le Benfica Lisbonne

Benfica ne comptait qu’une seule unité après cinq journées de Ligue des champions, mais il a tout de même réussi à prolonger son parcours européen…

Pas franchement en bonne posture pour se qualifier en Ligue Europa, les rouges de Lisbonne sont parvenus à éviter l’élimination totale en s’imposant 3-1 sur la pelouse de Salzbourg lors de l’ultime rencontre de la phase de poules. Les deux équipes ayant alors le même nombre de points et disposant d’une différence de buts particulière (les Autrichiens avaient gagné 2-0, au match aller) ou générale identiques avec ce score, ce sont en effet les Portugais qui ont accroché in extremis la troisième place de la poule grâce à une meilleure attaque. Et ce, par l’intermédiaire d’un pion marqué à l’arraché à la… 93e minute. Les visiteurs sont donc finalement qualifiés en Ligue Europa, alors que leurs concurrents vont devoir se contenter de la scène nationale pour briller cette saison, puisqu’ils terminent bons derniers.

Di Maria, qui avait failli marquer sur un centre juste avant, a ouvert le score à la demi-heure de jeu sur un corner direct chanceux. Puis Silva a été trouvé dans la profondeur et a signé le break à l’approche de la mi-temps (sur une passe décisive de Di Maria) alors qu’il avait lui aussi raté une première opportunité. Et si Trubin a sauvé les siens devant Ratkov, c’est surtout Schlager qui s’est montré décisif : en début de seconde période, le gardien a évité le 3-0 en stoppant miraculeusement du genou une tentative de près de Silva. Ce sauvetage a permis à son club de revenir dans la rencontre, Sučić ne tardant pas pour marquer une réalisation importante d’un tir dévié par Araujo. Mais malgré un poteau touché par l’excellent Di Maria et un tremblement de filet refusé à Koita pour hors-jeu ou de multiples occasions gâchées (Silva, Mario ou encore Koita…), l’entrant Cabral n’a mis que quelques secondes pour se muer en héros…

… et faire pleurer les jeunes locaux !

Salzbourg (4-3-1-2) : Schlager – Piatkowski, Baidoo, Dedic, Pavlovic – Bidstrup (Simic, 95e), Sucic, Gourna-Douath – Gloukh (Kameri, 82e) – Nene (Koita, 55e), Ratkov (Fernando, 55e). Entraîneur : Struber.

Benfica (4-2-3-1) : Trubin – Aursnes, Araujo, Otamendi, Morato – Neves, Kökçü (Guedes, 68e) – Di Maria, Mário (Cabral, 91e), Silva – Tengstedt (Musa, 46e). Entraîneur : Schmidt.

