Petar Ratkov marque après 6 secondes en Autriche et bat un record

La précocité n’est pas toujours une tare.

Ce samedi sur la pelouse du Blau Weiss Linz, l’autre club de Linz avec le LASK, le Red Bull Salzbourg a scoré le but le plus rapide de la saison en Autriche. En effet, les Taureaux de la ville de Mozart n’ont eu besoin que de 6 secondes, montre en main, pour faire mal au promu. Pour autant, et comme souvent quand un but est marqué très tôt, le RBS n’a pas eu de partie facile, terminant à égalité avec les locaux, qui ont égalisé à peine une dizaine de minutes plus tard (1-1 score final).

Unfassbare Szene! @RedBullSalzburg geht gegen @BlauWeissLinz nach sechs Sekunden in Führung!!! ⚽ 📺 BW Linz gegen Salzburg jetz live auf Sky Sport Austria 3! #SkyBuliAT #BWLRBS pic.twitter.com/4T9WgGyDRV — Sky Sport Austria (@SkySportAustria) February 17, 2024

N’imaginez pas un lob esthétique du milieu de terrain pour autant. Sur l’engagement de la rencontre, le portier du BWL, Nicolas Schmid, a vu son dégagement être contré par le jeune et redoutable avant-centre serbe, Petar Ratkov, qui a fait don de son dos pour trouver le chemin des filets, pour la quatrième fois de la saison. En Ligue 1, le record est de 7,72 secondes (Michel Rio, SM Caen). Dans l’histoire du football mondial, Ricardo Olivera, n’avait eu besoin que de 2 secondes pour marquer en Uruguay.

La prochaine fois, il mettra un Petar pour fêter ça.

