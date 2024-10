Pep Guardiola irrité par une volonté de la FIFA pour la Coupe du monde des clubs

Le Mondial de la lose.

Décidément, la réforme de la Coupe du monde des clubs est loin de faire l’unanimité. Largement contestée, la compétition doit s’étaler sur un mois, entre juin et juillet 2025. Ce jeudi, afin « d’aider » les clubs concernés par la compétition, la FIFA pense sérieusement à instaurer une courte période de transfert début juin. Cependant, l’instance espère bien que les clubs emmèneront leurs stars dans leurs bagages. Une volonté que Pep Guardiola n’apprécie pas forcément.

« C’est quoi les meilleurs joueurs ? Qui sont-ils ?, interpelle le manager espagnol. Que la FIFA me dise qui, selon eux, sont les joueurs meilleurs que les autres. Je ne comprends pas ça. On va y aller avec toute l’équipe, on n’y va pas seulement pour un match. » Déjà réticent à l’idée de participer au Mondial 2025, Pep Guardiola juge, par ailleurs, inapproprié de se projeter autant dans le futur. « Et peut-être que le meilleur joueur pour eux se trouve dans de très mauvaises conditions. Pour plein de raisons : le physique, le personnel, les blessures. Ils ne vont pas se pointer avant les matchs en disant quels joueurs vont jouer. C’est moi qui vais décider. »

Tu as bien une petite idée de qui sont les meilleurs, Pep.

Jérémy Doku signe un record en Ligue des champions