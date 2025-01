Guardiola dit à Grealish de se battre pour sa place

Alerte : beau gosse en galère.

Héros du triplé, Jack Grealish regarde désormais les matchs de Manchester City depuis le banc. Lors de la victoire 4-1 contre West Ham, l’éclatant Savinho lui a volé la vedette. Pep Guardiola a été cash en conférence de presse après la victoire 4-1 des siens contre West Ham : « Savinho est en meilleure forme que Jack, et c’est pourquoi j’ai fait jouer Savinho. »

Se faire passer un savon par Savinho

Pep continue avec un speech sur le dépassement de soi : « Est-ce que je veux le Jack qui a remporté le triplé ? Oui, je le veux, mais j’essaie d’être honnête avec moi-même : les joueurs doivent se battre pour gagner leur place. Vous pouvez dire que c’est injuste. Si vous pensez cela, très bien, mais vous devez me prouver : “D’accord, je vais me battre avec Savinho pour mériter cette position”, chaque jour, chaque semaine et chaque mois. »

Le problème ? Grealish traîne des pépins physiques depuis le début de la saison. Seulement six titularisations en Premier League et des statistiques horrifiantes : « Il y a deux semaines, il était blessé et il a besoin de retrouver du rythme, de jouer, mais les joueurs ont besoin d’entraînement », explique Guardiola, avant de tempérer : « Je n’ai aucun doute sur la qualité de Jack ou celle de n’importe lequel de ces joueurs. Sinon, ils ne seraient pas ici. Je sais qu’il peut le faire parce que je l’ai vu. J’ai vu son niveau et je veux ça, à chaque entraînement et à chaque match. »

Un chauve méchant en bleu ? Megamind 2.

Haaland et City confirment, Palmer ne suffit plus à Chelsea