Andy Delort met les choses à plat pour ses retrouvailles avec Montpellier

Delort dans le cœur.

Ce matin, le club de Montpellier a officialisé le retour d’Andy Delort sous les couleurs héraultaises, en provenance du MC Alger. L’international algérien est venu relever un challenge : tout faire pour maintenir le club en Ligue 1. Guidé par l’amour du maillot, l’attaquant a cicatrisé des conflits avec le MHSC nés à l’été 2021 lors de son transfert à Nice.

Sans manquer d’honnêteté, il s’ouvre et avoue une forme de goût d’inachevé : « Il y avait eu, c’est vrai, des approches, je sentais que l’histoire n’était pas finie, mon histoire avec le club n’était pas finie. Ça n’a pas pu se faire cet été, on sait les problèmes que le club a eu (des caisses vides expliquant un mercato estival sans mouvement, NDLR). C’est fait maintenant, y’a tout qui est écrit comme ça ». L’attaquant de 33 ans affiche maintenant une maturité : « Il fallait du temps, je reconnais mes torts à l’époque ».

L’appel de l’Hérault

Il rejoint alors la bande à Gasset, emballé de faire partie du projet, qui semble avoir beaucoup de sens pour lui : « Je suis heureux d’être là, je me voyais mal rester à distance et voir le club comme ça, ne pas être là pour les aider et apporter quelque chose. J’avais pas mal de regrets sur la fin de mon histoire avec ce club. Ça me tenait à cœur, j’avais ce regret-là dans ma carrière, de revenir et bien terminer mon histoire avec ce club. Il y a eu pas mal de discussions avec le club, j’ai dit les choses, j’ai discuté avec tout le monde. »

Et sinon Souleymane Camara ne veut pas rechausser les crampons, lui aussi ?

Montpellier mise sur un ancien de la maison