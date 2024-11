Le classement provisoire de la Ligue des champions, avec le PSG virtuellement éliminé

Le niveau du Shaktar, Stuttgart et Prague ?

Après cinq journées, le classement de la Ligue des champions commence à avoir fière allure : des favoris en tête (Inter, Barcelone, Liverpool), des belles surprises devant (l’ Atalanta quatrième, Brest dixième), et des déceptions (Paris, le Real Madrid, qui a un match en moins). Après leur défaite face au Bayern Munich (1-2), les Parisiens, 26èmes, sont coincés entre Gérone, Stuttgart, le Shaktar et le PSV. Chapeau 4 les artistes ! Dans le bas du classement et en attendant Sturm Graz et Belgrade, Leipzig, Bratislava et Berne n’ont toujours pas pris le moindre point.

S’il s’impose contre Benfica ce mercredi, Monaco peut revenir à hauteur de l’Inter. Liverpool, qui affronte le Real Madrid, peut lui reprendre la première place provisoire.

🚨 Champions League – Current Table: 1⃣ 🇮🇹 Inter – 13 pts 2⃣ 🇪🇸 Barcelona – 12 pts 3⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool – 12 pts 4⃣ 🇮🇹 Atalanta – 11 pts 5⃣ 🇩🇪 Leverkusen – 10 pts 6⃣ 🇫🇷 AS Monaco – 10 pts 7⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal – 10 pts 8⃣ 🇵🇹 Sporting CP – 10 pts pic.twitter.com/Rw5vKQOAO5 — Football Rankings (@FootRankings) November 26, 2024

Il reste du beau monde derrière Brest.

