Un supporter de Naples met déjà Kvaratskhelia à la poubelle

Voir Naples et pourrir.

Le probable départ de Khvicha Kvaratskhelia vers le Paris Saint-Germain passe mal auprès des supporters du Napoli. Le week-end dernier, Antonio Conte avait écarté l’ailier de sa sélection pour affronter le Hellas Vérone, déclarant que son joueur avait demandé à quitter le club cet hiver. Mécontent, un tifoso du club a décidé de réserver le même sort à Kvaratskhelia qu’au traître Gonzalo Higuaín en 2016 : une figure cartonnée du Géorgien a ainsi été placée dans une poubelle de la ville ce mardi, symbolisant le dégoût que suscite son départ. « Regarde comme tu as l’air bien ici », a déclaré le supporter ayant placé le joueur aux ordures dans une vidéo publiée sur TikTok.

A Khvicha Kvaratskhelia cardboard is now in the dustbin in Naples.

(via ANSA) pic.twitter.com/X5TjnZAbTz

— Get Italian Football News (@_GIFN) January 15, 2025