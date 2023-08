Le PSG glisse en fin de match face à l’Inter

PSG 1-2 Inter

Buts: Vitinha (64e) pour le PSG // Esposito (81e), Sensi (83e) pour l’Inter

La préparation estivale du PSG ne se passe pas vraiment comme prévue.

Opposé à l’Inter, vice-champion d’Europe, au Japan National Stadium, le Paris Saint-Germain – toujours sans Neymar – a craqué en fin de rencontre face aux Nerazzurri (2-1). Un résultat décevant au vue de la première période, dominée par le PSG qui a affiché un visage séduisant et aurait dû ouvrir le score sur un joli mouvement à trois conclu par Marco Asensio sur le poteau gauche de Filip Stanković (fils de). Au retour des vestiaires, le manque criant d’un numéro 9 côté parisien est flagrant, et il faut finalement un missile de vingt mètres en pleine lucarne signé Vitinha pour débloquer la situation (1-0, 64e). L’Inter fait tourner, fait notamment entrer en jeu ses recrues estivales Juan Cuadrado et surtout Davide Frattesi qui renverse le match à lui seul. D’abord en servant un autre entrant, Sebastiano Esposito, qui a trompé Gianluigi Donnarumma d’une frappe croisée (1-1, 81e), puis en trouvant de l’autre côté de la surface Stefano Sensi, oublié par l’arrière-garde parisienne, qui a fusillé le portier italien (1-2, 83e).

Ultime rendez-vous estival pour les Parisiens face au Jeonbuk Motors, ce jeudi, avant la première journée de Ligue 1 et la réception du FC Lorient. Y’a du boulot.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Marquinhos (Danilo, 70e), Škriniar, Lucas Hernandez (Kurzawa, 65e), Hakimi – Ugarte (Gharbi, 80e), Fabián Ruiz (Ndour, 70e), Zaïre-Emery – Asensio (Ekitike, 70e), Soler, Vitinha. Entraîneur : Luis Enrique.

Inter (3-5-2) : Stankovic – Acerbi (Bisseck, 71e), Darmian, Bastoni (De Vrij, 67e) – Dumfries (Cuadrado, 55e), Barella (Sensi, 77e), Mkhitaryan (Frattesi, 55e), Çalhanoğlu (Asllani, 67e), Dimarco (Gosens, 55e) – Lautaro Martínez (Esposito, 77e), Thuram (Correa, 55e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

