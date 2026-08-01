L’UEFA salue le volte-face de la FIFA

Et maintenant, une bonne poignée de main. Dans un communiqué publié ce samedi matin, la FIFA a annoncé son intention d’enterrer le projet de création de sa société commerciale, laquelle aurait ouvert son capital à des investisseurs privés. En tête de cortège contre ce projet, l’UEFA a, dans la foulée, salué cette décision : « C’est une victoire pour l’ensemble du football, mais l’histoire ne s’arrête pas là. La proposition a été rejetée mais le chantier pour rétablir la confiance envers la FIFA ne fait que commencer. »

Accord « minable »

Dans son message, l’instance européenne du football ne décolère pas. Pour elle, la démarche entamée par la FIFA ne saurait pouvoir se répéter à l’avenir : « Nous ne pouvons pas continuer avec ces manœuvres secrètes menées à un rythme effréné et orchestrées par des personnes anonymes dont l’intérêt pour le sport est douteux. Nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes. »

Le responsable ? Il est tout trouvé et il s’appelle Gianni Infantino. L’UEFA rappelle d’ailleurs que « lorsqu’[il] a sollicité la confiance et les voix des fédérations membres de la FIFA pour être élu président en 2016 », l’homme d’affaire s’est engagé sur deux points : « faire preuve de transparence » et que « l’argent de la FIFA [serve] au développement du football et à rien d’autre ».

« Il n’a tenu aucune de ces deux promesses. Le deal minable qu’il a concocté en catimini et tenté d’imposer était tout sauf transparent. Et avec des réserves s’élevant à plus de 5 milliards de dollars, il n’a pas non plus utilisé l’argent des fédérations au profit du football », tempête l’UEFA, qui suggère d’utiliser les programmes de redistribution existants plutôt que de vouloir en créer d’autres.

« Nous n’avons pas besoin de brader l’argenterie familiale pour y parvenir », conclut-elle sèchement.

La FIFA abandonne son projet de privatisation de la Coupe du monde