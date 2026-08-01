S’abonner au mag
  • International
  • UEFA

L’UEFA salue le volte-face de la FIFA

JD
7 Réactions
L’UEFA salue le volte-face de la FIFA

Et maintenant, une bonne poignée de main. Dans un communiqué publié ce samedi matin, la FIFA a annoncé son intention d’enterrer le projet de création de sa société commerciale, laquelle aurait ouvert son capital à des investisseurs privés. En tête de cortège contre ce projet, l’UEFA a, dans la foulée, salué cette décision : « C’est une victoire pour l’ensemble du football, mais l’histoire ne s’arrête pas là. La proposition a été rejetée mais le chantier pour rétablir la confiance envers la FIFA ne fait que commencer. »

Accord « minable »

Dans son message, l’instance européenne du football ne décolère pas. Pour elle, la démarche entamée par la FIFA ne saurait pouvoir se répéter à l’avenir : « Nous ne pouvons pas continuer avec ces manœuvres secrètes menées à un rythme effréné et orchestrées par des personnes anonymes dont l’intérêt pour le sport est douteux. Nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes. »

Le responsable ? Il est tout trouvé et il s’appelle Gianni Infantino. L’UEFA rappelle d’ailleurs que « lorsqu’[il] a sollicité la confiance et les voix des fédérations membres de la FIFA pour être élu président en 2016 », l’homme d’affaire s’est engagé sur deux points : « faire preuve de transparence » et que « l’argent de la FIFA [serve] au développement du football et à rien d’autre ».

« Il n’a tenu aucune de ces deux promesses. Le deal minable qu’il a concocté en catimini et tenté d’imposer était tout sauf transparent. Et avec des réserves s’élevant à plus de 5 milliards de dollars, il n’a pas non plus utilisé l’argent des fédérations au profit du football », tempête l’UEFA, qui suggère d’utiliser les programmes de redistribution existants plutôt que de vouloir en créer d’autres.

« Nous n’avons pas besoin de brader l’argenterie familiale pour y parvenir », conclut-elle sèchement.

La FIFA abandonne son projet de privatisation de la Coupe du monde

JD

Commentaires

Les membres ont posté 7 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-shirt « AIMÉ » Jacquet

à partir de 17.49€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.