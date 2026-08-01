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Spalletti compare l’Italie à un vieux téléphone

JD
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Spalletti compare l’Italie à un vieux téléphone

Toujours important de faire les mises à jour. Peu après la victoire de la Juventus en match de préparation face à l’OGC Nice (2-0), Luciano Spalletti a été interrogé sur le bordel qui agite actuellement la fédération italienne de football (FIGC). À la suite de la décision d’écarter Andrea Pirlo du poste de sélectionneur de la Nazionale, le directeur technique Paolo Maldini a démissionné de son poste en signe de protestation. Une décision regrettable selon le Mister qui a eu l’équipe nationale sous sa houlette entre 2023 et 2025 (12 victoires, 6 nuls, 6 défaites).

If I speak…

« Maldini incarnait parfaitement le renouveau dont nous avions besoin. C’était comme vouloir mettre à jour un téléphone portable : il était trop ancien et la mise à jour n’a pas pu être effectuée… Au lieu d’acheter un nouveau téléphone, nous sommes restés avec celui que nous avions, sans mise à jour », philosophe celui qui attend toujours Randal Kolo-Muani pour renforcer l’effectif bianconero.

A la question de savoir si la doublette Ranieri-Mancini constitue une bonne solution de secours, Spalletti botte en touche et continue de jouer au jeu des métaphores : « Je ne me prononcerai pas là-dessus. Maldini était l’homme qui incarnait le fait de passer à la vitesse supérieure avec une voiture déjà en marche. Mais au lieu de passer la quatrième, on est repassé en deuxième et on a continué comme ça. On s’est trompé de vitesse. »

Les présidents des clubs de Serie A ont un avis un peu moins flou.

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JD

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