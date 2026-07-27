L'Italie perd ses deux meilleurs éléments

La descente aux enfers n’a pas de fin. Loin du Mondial pour la troisième fois consécutive, l’Italie rêvait en grand avec la Coupe du monde 2030 dans le viseur. Un duo Leonardo-Paolo Maldini à la baguette, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti en ligne de mire. Pas de doute, la Nazionale allait retrouver le fil de sa glorieuse histoire.

Tout va mal, la crise va bien

Oublié Pep, oublié le Mister, la fédé italienne s’est tourné vers Andrea Pirlo. Long story short, tout ça, c’est fini ! Pirlo écarté à cause de ses liens avec la Russie, voilà que c’est tout le chapeau de cartes qui s’écroule, comme prévu… Maldini et Leonardo ont en effet annoncé leur démission au président de la fédération, Giovanni Malagò.

Les médias italiens l’annoncent et la Sky ou la Gazetta Dello Sport rapportent même les propos du patron de la Lega Serie A, Ezio Simonelli ou encore de Giancarlo Abete, président de la Ligue nationale amateure. « Nous avons appris les démissions de Maldini et Leonardo à la télévision, et nous en avons pris note. Surpris ? Je dirais non, c’était prévisible, a ainsi déclaré le boss de la première division. Maldini avait choisi Pirlo, mais il ne sera pas sélectionneur. Je suis déçu car je pense que Maldini était un excellent choix, une personne précieuse, et j’aurais apprécié, pour le bien de tout le football, que son implication continue. »

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Chez Abete aussi, la déception était de mise : « Nous n’étions pas au courant de l’affaire Pirlo-Russie. Nous ne sommes pas habitués à certaines situations, et Malagò ne nous a même pas cité de noms (pour la suite) ». « Il y a encore 45 minutes, nous réfléchissions aux alternatives proposées par le directeur technique et le conseiller. Maintenant, nous devons repartir de zéro avec un projet sérieux », a-t-il déploré, comme désemparé devant une telle situation.

La vie n’est pas bien rose dans la botte

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