Un joueur paraguayen compare le foot sud-américain à celui européen

Vieille Canale. Après une Coupe du monde faite de deux duels de taille contre l’Allemagne et la France, marqués par la rugosité et le vice des Paraguayens, le défenseur central de l’Albirroja José Canale a profité d’une petite interview d’après-match auprès d’ESPN pour continuer à tacler les deux formations du Vieux Continent : « Le football argentin et sud-américain est bien plus complexe, bien plus difficile que le football européen. Les Allemands n’aimaient pas le contact physique, et les Français non plus. Il suffisait de les pousser un peu pour les faire sortir de leur match. »

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Celui qui a disputé les 120 minutes de la bataille contre la Nationalmannschaft et qui est entré à la 58ᵉ minute du dernier match contre les Bleus a été salué à son retour en Argentine, où il évolue à Lanús, dans un message de la part de son club le félicitant de sa participation au Mondial. Son équipe s’est imposée en ouverture du tournoi de clôture du championnat argentin face à San Lorenzo.

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