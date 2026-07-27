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Benzema est « grave content » pour Zidane

MJ
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Benzema est «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>grave content<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» pour Zidane

Quelle surprise. Interrogé par Konbini dans le cadre de la séquence « In ou Out », Karim Benzema n’a pas vraiment hésité lorsqu’il a fallu donner son avis sur l’arrivée annoncée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus.

« Je ne sais pas si c’est lui, mais si c’est lui, oui, je suis grave content », a lâché le Ballon d’or 2022. Zidane doit être présenté ce mardi 28 juillet par la FFF, histoire de mettre fin au secret de polichinelle. 

« C’est une légende, c’est le grand frère »

« C’est une légende, c’est le grand frère », a poursuivi Benzema au sujet de celui qui l’a entraîné au Real Madrid. L’ancien attaquant des Bleus avait déjà assuré que Zidane gagnerait partout où il passerait et n’avait jamais totalement fermé la porte à un retour en sélection. À 38 ans, cela demanderait tout de même au grand frère de faire un petit geste.

Un grand geste, même.

Laurent Blanc couvre Zinédine Zidane d'éloges

MJ

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