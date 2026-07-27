Gianni Infantino défend le bilan de la Coupe du monde

En 2022, Gianni Infantino se sentait qatari, africain, homosexuel et handicapé, quatre ans plus tard, il est juste fier de lui. Ce lundi matin, le président de la FIFA a publié son bilan de la Coupe du monde 2026 sous la forme d’un post Instagram, en bon homme de son époque. Mais sans oublier de désactiver les commentaires. Infantino s’épargne ainsi de répondre à de potentiels contradicteurs. Ce qui explique sans doute le fait qu’il n’a pas jugé utile de tenir une conférence de presse après la finale remportée par l’Espagne.

Post Instagram Voir sur instagram.com

L’amour toujours

Plusieurs mots-clés reviennent constamment dans ce carousel de douze diapositives : l’amour, la paix, l’espoir, mais aussi l’humanité que « la FIFA a célébré dans ce qu’elle a de meilleur ». Gianni Infantino balaye les critiques – notamment médiatiques – d’un revers de la main pour s’autocongratuler d’avoir organisé un tournoi parfait en tous points, « sans violences, sans incidents, 100% sécurisé, avec seulement de la joie et du bonheur ».

Et le président de l’instance d’illustrer son propos en prenant le cas de l’Iran, « entré aux Etats-Unis sans incident ni conflit », mais aussi celui d’Haïti, « un pays que beaucoup ne peuvent ou ne veulent pas visiter » et qui mériterait davantage « de respect » pour avoir « joué avec son cœur [et] férocement combattu », en plus de servir d’exemple « aux enfants de partout qui veulent rêver en grand ».

Si avec tout ça il ne décroche pas le prochain prix Nobel de la paix, il pourra toujours se consoler avec son propre trophée.

Mbappé, Seixas, Wembanyama, Marchand : pourquoi les stars françaises sont si précoces ?