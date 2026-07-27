Mbappé, Seixas, Wembanyama, Marchand : pourquoi les stars françaises sont si précoces ?

En plus d’avoir marqué l’histoire par sa précocité, Kylian Mbappé serait à l’origine d’une révolution dans le sport français. Depuis son éclosion, les jeunes prennent le pouvoir dans la majorité des sports. Avant de souffler leur vingtième bougie, Paul Seixas, Victor Wembanyama ou Léon Marchand s’imposent dans la cour des grands sans brûler les étapes.

Traîner au bord des terrains rhônalpins et commencer à lire Le Progrès ou Le Dauphiné Libéré par l’arrière au crépuscule des années 2010 permettait de connaître Rayan Cherki, Louis Bielle-Biarrey ou Giovanni Mpetshi Perricard (tous nés en 2003) avant le reste du pays. Au début des années 2020, les cyclistes Paul Seixas et Célia Gery (issus de la génération 2006) explosaient le plafond de verre et ne tardaient pas à se faire connaître au-delà de leur région d’origine. Celle-ci n’est pas la seule à pouvoir se vanter d’être une terre de champions puisque la France dispose actuellement d’un réservoir complètement dingue de prodiges tous plus jeunes et époustouflants que les autres : Léon Marchand (24 ans) et Victor Wembanyama (22 ans) en tête de file, les frères Lebrun (Alexis, 22 printemps, et Félix, 19), Isaac Hadjar, Oriane Bertone ou encore Désiré Doué (21 ans chacun). Liste non exhaustive.

Mbappé comme exemple

Au-dessus de cette génération dorée née après le bug de l’an 2000 plane Kylian Mbappé. À à peine 27 ans, le capitaine de l’équipe de France de foot, néo-meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, fait office de grand frère voire de père. Lors du Fanatics Fest, Wemby n’a pas caché son émotion après leur rencontre : « Pour moi, comme pour tous les jeunes de ma génération et de celles qui suivent, Kylian Mbappé est une véritable icône et une source d’inspiration. Avoir la chance de le rencontrer, c’est quelque chose d’incroyable. »

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Son éclosion ultra-précoce a, en tout cas, permis de tracer la voie à de nombreux jeunes Français, tous sports confondus. « C’est un exemple, forcément. Les jeunes ont besoin d’exemples significatifs pour y croire, explique Fabien Canu, directeur de l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance). Beaucoup de jeunes ont voulu imiter Mbappé et se sont dit : ‘Pourquoi pas moi ?’ Les limites de la performance sont souvent psychologiques et Mbappé a fait comprendre que rien n’est impossible. À l’INSEP, on leur répète justement qu’on peut aller décrocher la lune. » Le footeux n’est donc jamais bien loin quand Marchand enchaîne les titres olympiques, que Wembanyama brise tous les records en NBA et que Seixas tient tête aux cadors du peloton dès son premier Tour de France.

Quand je vois les potentiels athlétiques, techniques de nos jeunes et les qualités mentales, je suis optimiste pour le sport français. Sébastien Piqueronies, entraîneur de rugby

Eux-mêmes servent d’exemples à leurs tours et voient arriver Dominique Malonga, Zaccharie Risacher et Alex Sarr (nés en 2005) sur les parquets américains, Rafael Fente-Damers (2006) et Sauveur Cristofini (2009) dans les bassins mondiaux, alors que Paul Magnier (2004) avance dans l’ombre de son cadet, mais semble prêt à régner sur le monde du sprint. « Quand je vois les potentiels athlétiques, techniques de nos jeunes et les qualités mentales, je suis optimiste pour le sport français. L’éducation française au sens large enfante de beaux potentiels d’athlètes », savoure Sébastien Piqueronies, actuel entraîneur de la Section paloise et ancien sélectionneur des équipes de France de rugby U17, U18 et U20 avec qui il a notamment remporté deux titres de champions du monde juniors.

Psychologie pour les (pas) nuls

Si la qualité de la formation française n’est plus à prouver, elle s’est toutefois grandement améliorée au niveau de la préparation mentale. Hubert Ripoll, psychologue du sport et auteur de plusieurs livres sur le sujet, évalue ce point de bascule au tournant des années 2010, ce qui ferait de la génération post-Mbappé la première à en avoir bénéficié durant l’intégralité de sa formation. « On a compris qu’on ne pouvait plus faire autrement. Avant, on n’appelait le préparateur mental que quand la machine était cassée, quand l’athlète ne performait plus ou était en dépression. Derrière, il travaillait pour façonner un champion capable d’encaisser, de travailler dur, il formait un robot, se souvient-il. Maintenant, le prépa mental de Marchand dit que l’objectif recherché est le plaisir pour ne pas se lasser. À l’époque, c’était contre-intuitif, le sportif devait souffrir et non pas se faire plaisir. Pourtant, ce n’est pas du dilettantisme, c’est pour garder la motivation intacte. »

On s’est un peu américanisé. Maintenant, il n’y a plus de complexe chez ces jeunes Français. Ils ont beaucoup d’intelligence, de maturité. Fabien Canu, directeur de l’INSEP

Piqueronies et Canu confirment que l’aspect psychologique prime dans le sport de haut niveau, en 2026, et que les jeunes pousses françaises brillent dans ce domaine. « Il y a eu beaucoup de progrès dans cette approche. On leur apprend à dédramatiser, à ne pas trop stresser. Quelque part, on s’est un peu américanisé. Maintenant, il n’y a plus de complexe chez ces jeunes Français. Ils ont beaucoup d’intelligence, de maturité », indique le directeur de l’INSEP, pendant que l’auteur définit cette maturité comme « la capacité à prendre du recul sur ce que l’on est vis-à-vis de reste de la population, à s’évaluer, à prendre de la distance, à rationaliser ses échecs et ses succès », ce qui est loin d’être évident dans un monde où on ne compte plus les papillons écrasés pour s’être trop approchés de la lumière.

Seixas ne veut plus rester dans l’ombre de Pogačar.

La France a justement été longtemps réticente à lancer ses sportifs lorsque ceux-ci étaient encore à l’état de larve, Laure Manaudou, Teddy Riner ou Nikola Karabatic faisant figures d’ovnis. « Fut une époque où on voulait surprotéger nos jeunes, mais on a enfin compris qu’on pouvait les mettre dans le bain rapidement, assure Fabien Canu. Le cas de Paul Seixas a fait débat, entre ceux qui voulaient qu’il attende et ceux qui pensaient qu’il avait déjà les épaules pour faire le Tour. La barrière de l’âge s’est cassée. On leur donne plus de confiance. »

Les principaux intéressés n’hésitent pas à s’en emparer à pleine main. Si la gen Z est parfois pointée du doigt pour son trop-plein d’assurance et sa facilité à bousculer les acquis de leurs aînés, Mbappé et compagnie soulèvent des montagnes grâce à ce boulard. « Les jeunes ont une très grosse confiance en eux, ils se sentent capables de tout faire. Mais c’est une très bonne chose dans le sport de haut niveau. S’ils ont cette aptitude à 17, 18 ans, en plus de qualités techniques et athlétiques évidemment, c’est un marqueur très important », explique Sébastien Piqueronies, à la tête d’un effectif qui compte plusieurs grands espoirs du rugby français. Théo Attissogbe (21 ans) ou Fabien Brau-Boirie (20 ans) savent de qui s’inspirer pour aller soulever la Coupe du monde en 2027.

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