Tour de France 2026

Les notes du Tour de France 2026

Par Arsène Belgodère-Soria, Julien Faure, Ulysse Llamas et Enzo Leanni le Dimanche 26 Juillet à 20:00 7 Réactions

Ça y est, le Tour est fini. Au terme d'un mois de juillet couru à toute vitesse sous des chaleurs affolantes, le peloton a rejoint Paris pour à nouveau couronner Tadej Pogačar. Le Slovène écrase tout, mais il n'est pas le seul à avoir brillé, ou non. Les bons élèves, les cancres et les bonnes surprises, ils sont tous dans le carnet de notes du Tour.