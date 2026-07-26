- Tour de France 2026
Les notes du Tour de France 2026
Ça y est, le Tour est fini. Au terme d'un mois de juillet couru à toute vitesse sous des chaleurs affolantes, le peloton a rejoint Paris pour à nouveau couronner Tadej Pogačar. Le Slovène écrase tout, mais il n'est pas le seul à avoir brillé, ou non. Les bons élèves, les cancres et les bonnes surprises, ils sont tous dans le carnet de notes du Tour.
Ils ont brillé
Paul Seixas
Au fait, vous saviez qu’il n’avait que 19 ans ?
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Tadej Pogačar
L’expression « prendre le Del Toro par les cornes » a pris tout son sens lorsqu’il a évité quelques déconvenues à son coéquipier en montagne. Cannibale par ailleurs.
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Remco Evenepoel
Pas content ? Doublé.
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Mads Pedersen
Mads Max, Fury Tour, en septembre sur Netflix.
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Richard Carapaz
Dans le prochain Mario Kart, la meilleure carapace sera rose.
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Mauro Schmid
Comme son nom l’indique, l’un des seuls à ne pas se soumettre à la police UAE du peloton.
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Mathieu van der Poel
Il court comme s’il n’y avait pas de lendemain. Le super héros des temps modernes.
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Col du Haag
Avec un nom comme ça, pas étonnant qu’il a hagar le peloton.
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Isaac del Toro
À 16h30, à la sortie de l’école primaire, ses parents l’attendent avec une banane, un Pitch et un grand sourire. T’es terriblement jaloux de ce pote, mais tu vas gentiment profiter de sa piscine tout l’été.
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Tim Merlier
Avec des victoires à Chalon-sur-Saône, Bergerac et Bordeaux, il a le CV parfait pour être le futur buteur des Girondins, en R1.
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Tom Pidcock
Un bon tour, de belles remontées et du panache. Mais un arrière goût de Van Der Poel en moins bien, non ?
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Baptiste Veistroffer
L’un des rares sangliers bretons à avoir échappé aux chasseurs cette année. Maintenant, il a 69 millions d’amis.
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Les contrôleurs anti dopage
Eux, tu leur parles pas d’heure.
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Marion Rousse et Alex Pasteur
Trois semaines à relancer l’antenne après les interventions soporifiques de Franck Ferrand, merci pour les travaux. Mention spéciale à Marion Rousse qui n’a pas besoin de voir le dossard pour reconnaître les coureurs, casque bas.
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Le Duo Jacky Durand-Steve Chainel
“OUUUUUUHHHHH” “AHHHHHHHHHHHHHHH” “OHHHHHHHHHHH” !!!!!!!
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Søren Wærenskjold
Après Andreas Schjelderup, c’est décidément l’été des Norvégiens dont le nom compte triple.
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Olav Kooij
Un très bon Tour de France pour un mec qui a été malade pendant 6 mois. Une sacré paire de kooij le Olav.
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Lenny Martinez
Oh Lenny, si tu savais, tous les tops 5, que tu vas faire.
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Ils se sont loupés
Le duo de leader Lidl-Trek
Ayuso et Skjelmose, c’est bonnet multicolore et multicolore bonnet.
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Guillaume Martin-Guyonnet
Jouer le général et finir 31e. C’est ça l’audace.
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Netcompany INEOS
Le tour s’est terminé au bout de 15 minutes avec la crevaison de Kevin Vauquelin à Barcelone. Sky is limited.
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Egan Bernal
Avec son maillot bariolé et son allure de quadragénaire, on croirait voir un cyclotouriste galérer à chaque fois que la route se cabre. Un ancien vainqueur ne devrait pas faire ça.
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Julian Alaphilippe
Il n’y a pas un club de MLS ou de Saudi Pro League pour filer un dernier contrat à un double champion du monde en perdition ?
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Antonio Tiberi
Arrivé avec le rôle de leader, il s’est vite fait dépasser par Lenny Martinez. Visiblement, l’ère post-Covid est révolue pour la Bahrain, qui est entrée dans le rang… N’en déplaise à Matej Mohorič.
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Red Bull-Bora-Hansgrohe
Envoyer Florian Lipowitz dans le fossé pour éviter de choisir un leader, c’est petit, mais Evenepoel ne va pas s’en plaindre.
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Docteur Lenny et Mister Martinez
À force de sucer la roue de Carapaz, il va passer de bonnes vacances en Équateur.
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Les Français
Aucune victoire pour les Tricolores sur le Tour, une première depuis l’an -7 avant Paul Seixas. Préhistorique.
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Par Arsène Belgodère-Soria, Julien Faure, Ulysse Llamas et Enzo Leanni