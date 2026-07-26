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  • Tour de France 2026

Les notes du Tour de France 2026

Par Arsène Belgodère-Soria, Julien Faure, Ulysse Llamas et Enzo Leanni
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Les notes du Tour de France 2026

Ça y est, le Tour est fini. Au terme d'un mois de juillet couru à toute vitesse sous des chaleurs affolantes, le peloton a rejoint Paris pour à nouveau couronner Tadej Pogačar. Le Slovène écrase tout, mais il n'est pas le seul à avoir brillé, ou non. Les bons élèves, les cancres et les bonnes surprises, ils sont tous dans le carnet de notes du Tour.

Ils ont brillé

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Paul Seixas

Au fait, vous saviez qu’il n’avait que 19 ans ?

Note de la rédaction 19
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Tadej Pogačar

L’expression « prendre le Del Toro par les cornes » a pris tout son sens lorsqu’il a évité quelques déconvenues à son coéquipier en montagne. Cannibale par ailleurs.

Note de la rédaction 9/10
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Remco Evenepoel

Pas content ? Doublé.

Note de la rédaction 9/10
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Mads Pedersen

Mads Max, Fury Tour, en septembre sur Netflix.

Note de la rédaction 8/10
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Richard Carapaz

Dans le prochain Mario Kart, la meilleure carapace sera rose.

Note de la rédaction 8/10
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Mauro Schmid

Comme son nom l’indique, l’un des seuls à ne pas se soumettre à la police UAE du peloton.

Note de la rédaction 7/10
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Mathieu van der Poel

Il court comme s’il n’y avait pas de lendemain. Le super héros des temps modernes.

Note de la rédaction 8/10
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Col du Haag

Avec un nom comme ça, pas étonnant qu’il a hagar le peloton.

Note de la rédaction 9/10
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Isaac del Toro

À 16h30, à la sortie de l’école primaire, ses parents l’attendent avec une banane, un Pitch et un grand sourire. T’es terriblement jaloux de ce pote, mais tu vas gentiment profiter de sa piscine tout l’été.

Note de la rédaction 7/10
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Tim Merlier

Avec des victoires à Chalon-sur-Saône, Bergerac et Bordeaux, il a le CV parfait pour être le futur buteur des Girondins, en R1.

Note de la rédaction 7/10
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Tom Pidcock

Un bon tour, de belles remontées et du panache. Mais un arrière goût de Van Der Poel en moins bien, non ?

Note de la rédaction 6/10
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Baptiste Veistroffer

L’un des rares sangliers bretons à avoir échappé aux chasseurs cette année. Maintenant, il a 69 millions d’amis.

Note de la rédaction 69
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Les contrôleurs anti dopage

Eux, tu leur parles pas d’heure.

Note de la rédaction 2h
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Marion Rousse et Alex Pasteur

Trois semaines à relancer l’antenne après les interventions soporifiques de Franck Ferrand, merci pour les travaux. Mention spéciale à Marion Rousse qui n’a pas besoin de voir le dossard pour reconnaître les coureurs, casque bas.

Note de la rédaction 10/10
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Le Duo Jacky Durand-Steve Chainel

“OUUUUUUHHHHH” “AHHHHHHHHHHHHHHH” “OHHHHHHHHHHH” !!!!!!!

Note de la rédaction 10/10
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Søren Wærenskjold

Après Andreas Schjelderup, c’est décidément l’été des Norvégiens dont le nom compte triple.

Note de la rédaction 6/10
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Olav Kooij

Un très bon Tour de France pour un mec qui a été malade pendant 6 mois. Une sacré paire de kooij le Olav.

Note de la rédaction 8/10
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Lenny Martinez

Oh Lenny, si tu savais, tous les tops 5, que tu vas faire.

Note de la rédaction 8/10
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Ils se sont loupés

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Le duo de leader Lidl-Trek

Ayuso et Skjelmose, c’est bonnet multicolore et multicolore bonnet.

Note de la rédaction 5/10
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Guillaume Martin-Guyonnet

Jouer le général et finir 31e. C’est ça l’audace.

Note de la rédaction 2h34
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Netcompany INEOS

Le tour s’est terminé au bout de 15 minutes avec la crevaison de Kevin Vauquelin à Barcelone. Sky is limited.

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Egan Bernal

Avec son maillot bariolé et son allure de quadragénaire, on croirait voir un cyclotouriste galérer à chaque fois que la route se cabre. Un ancien vainqueur ne devrait pas faire ça.

Note de la rédaction 4/10
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Julian Alaphilippe

Il n’y a pas un club de MLS ou de Saudi Pro League pour filer un dernier contrat à un double champion du monde en perdition ?

Note de la rédaction 2/10
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Antonio Tiberi

Arrivé avec le rôle de leader, il s’est vite fait dépasser par Lenny Martinez. Visiblement, l’ère post-Covid est révolue pour la Bahrain, qui est entrée dans le rang… N’en déplaise à Matej Mohorič.

Note de la rédaction 0/10
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Red Bull-Bora-Hansgrohe

Envoyer Florian Lipowitz dans le fossé pour éviter de choisir un leader, c’est petit, mais Evenepoel ne va pas s’en plaindre.

Note de la rédaction 5/10
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Docteur Lenny et Mister Martinez

À force de sucer la roue de Carapaz, il va passer de bonnes vacances en Équateur.

Note de la rédaction 3/10
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Les Français

Aucune victoire pour les Tricolores sur le Tour, une première depuis l’an -7 avant Paul Seixas. Préhistorique.

Note de la rédaction -7
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