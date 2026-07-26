Quand Victor Wembanyama se tape un petit foot avec le maillot du PSG

On a retrouvé le gars qui a acheté le seul maillot XXXXXXL de la boutique. Finaliste du dernier championnat NBA avec les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama rêverait-il déjà d’une reconversion sur le rectangle vert ? Supporter assumé du Paris Saint-Germain, le natif du Chesnay, dans les Yvelines, s’est illustré à l’occasion d’un petit match amateur disputé à Houston, lors duquel il arborait le maillot de son club de cœur.

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Selon les personnes présentes, Wemby a inscrit un doublé, qu’il a célébré à la manière de Kylian Mbappé. Même si sa formation au ballon rond a tourné court, le Peter Crouch des parquets états-uniens en a encore sous la semelle.

Ca change des vacances à Dubaï en tout cas.

Le PSG a de la concurrence sur le dossier Yan Diomandé