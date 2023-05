Kylian Mbappé, fan de Victor Wembanyama : « Le gars, il est spécial »

FC Mets.

L’avenir de Victor Wembanyama s’éclaircira quelque peu dans les heures à venir. La loterie de la draft NBA permettra en effet de savoir quelles franchises seront les mieux placées pour récupérer le prodige français. Venu voir son jeune compatriote en action ce mardi sur le parquet de Levallois, Kylian Mbappé a profité de l’occasion pour dire tout le bien qu’il pensait de son cadet au micro de beIN Sports : « Je suis venu voir Wemby, je lui avais promis que j’allais venir, j’ai mis un peu de temps, mais je viens aujourd’hui, je sais que c’est un jour spécial pour lui. Je suis venu prendre du plaisir en le regardant jouer. »

En connaisseur, le meilleur buteur du PSG imagine bien la star des Mets prendre la direction de San Antonio : « Avec (Gregg) Popovich et les Spurs, ça peut être pas mal. Après, on a déjà eu TP, il faut qu’il écrive son histoire à lui. Tout le monde est impatient de le voir en NBA, moi le premier. (…) Le gars, il est spécial. Tout ce qu’on peut faire, c’est l’accompagner, le supporter et admirer ce qu’il va faire et ce qu’il fait déjà. »

Clutch reconnaît clutch.

