L'arbitre du match amical Metz-Fortuna Sittard au sol après une bagarre

C’est l’été, mais pas pour tout le monde. Sur la pelouse de Forbach, le match amical entre Metz et le club néerlandais du Fortuna Sittard a dégénéré. Juste avant la mi-temps, alors que le club de Ligue 2 menait au score (1-0), une bagarre a éclaté entre les deux équipes, Jessy Deminguet et un joueur néerlandais s’embrouillant après un tirage de maillot. Comme le révèle la capsule vidéo de L’Équipe, l’intensité de l’embrouille a augmenté, jusqu’à ce que l’arbitre de la journée, mme Demonay, termine au sol. Elle tentait de séparer les protagonistes.

Les agents de sécurité sont intervenus, et l’arbitre a ensuite laissé sa place, un de ses assistants prenant sa place. Ironie, s’il en fallait, de cette histoire : la scène s’est déroulée devant une tribune sur laquelle on peut y lire : « Respectez l’arbitre. » La rencontre s’est terminée sur une victoire des Messins (3-1). Gauthier Hein a inscrit un doublé.

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Metz alors.

Un nouveau défenseur débarque à Metz