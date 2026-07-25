S’abonner au mag
  • Amical
  • Metz-Fortuna Sittard

L'arbitre du match amical Metz-Fortuna Sittard au sol après une bagarre

UL
9 Réactions
L'arbitre du match amical Metz-Fortuna Sittard au sol après une bagarre

C’est l’été, mais pas pour tout le monde. Sur la pelouse de Forbach, le match amical entre Metz et le club néerlandais du Fortuna Sittard a dégénéré. Juste avant la mi-temps, alors que le club de Ligue 2 menait au score (1-0), une bagarre a éclaté entre les deux équipes, Jessy Deminguet et un joueur néerlandais s’embrouillant après un tirage de maillot. Comme le révèle la capsule vidéo de L’Équipe, l’intensité de l’embrouille a augmenté, jusqu’à ce que l’arbitre de la journée, mme Demonay, termine au sol. Elle tentait de séparer les protagonistes.

Les agents de sécurité sont intervenus, et l’arbitre a ensuite laissé sa place, un de ses assistants prenant sa place. Ironie, s’il en fallait, de cette histoire : la scène s’est déroulée devant une tribune sur laquelle on peut y lire : « Respectez l’arbitre. » La rencontre s’est terminée sur une victoire des Messins (3-1). Gauthier Hein a inscrit un doublé.

Embed x.com

Metz alors.

Un nouveau défenseur débarque à Metz

UL

Commentaires

Les membres ont posté 9 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
  • Enquête
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Vous aviez aimé notre très grande enquête sur Dupont de Ligonnès de l’été 2020? Voici celle, massive, sur Jeffrey Epstein! Retrouvez ici l'intégralité de notre enquête.

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Magazine Hors-Série Raves + Stickers + Flexi inédit édition limitée (1.500 ex) Dima aka Vitalic « Poetry (Shit Again Mix) remastered »

à partir de 40€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.