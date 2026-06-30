Le FC Metz fait du vide

Le grand chamboule-tout messin prend forme. Début juin, le FC Metz avait officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur Luc Holtz pour entamer une mission remontée express en Ligue 1, comme ils ont l’habitude de faire. Mais ce projet se ferait sans cinq joueurs qui quittent le club à la fin de leur contrat ou de leur prêt en ce 30 juin.

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Stambouli pas renouvelé

A contrario de Bouna Sarr qui a prolongé son contrat de deux saisons, Benjamin Stambouli et ses 35 piges vont quitter le FC Metz après une saison frôlant le cauchemar marquée par une mise à l’écart progressive de la part de son ex-coach Stéphane Le Mignan. Giorgi Kvilitaia, Fodé Ballo-Touré quittent tous deux le club en fin de contrat. De leur côté, Lucas Michal (Monaco) et Boubacar Traoré (Wolverhampton) sont de retour dans leur club respectif.

On ne reprend pas les mêmes et on recommence.

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