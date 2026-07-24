Comme promis par le propriétaire, un milieu japonais signe à Hull City

Le boum du Tigre. De retour en Premier League à la grande surprise du pays entier (y compris de leur entraîneur Sergej Jakirovic), Hull City se trouve au milieu des rumeurs mercato. Avec un effectif à rebâtir pour se mettre au niveau et des finances en très bonne santé, il y a de quoi tourner de l’oeil. Mais le propriétaire, Ali Acun Ilıcalı, homme d’affaires turc ayant propséré grâce à ses propres médias, calme le jeu.

Devant la folie des grandeurs, un tweet sera posté sur son propre compte, signalant « travailler intensément depuis deux mois pour construire une équipe dont nous serons tous fiers ». Mieux, le patron dresse une liste de toutes ses recrues signées (comprenant le vétéran Jack Butland) et celles à venir avec la probabilité que cela puisse arriver. Dans cette dizaine de lignes, on peut distinguer un joueur français dont le dossier serait bouclé à 70%.

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Un proprio qui tient ses promesses

De manière très spontanée, Ilıcalı annonce qu’il y a 99% de chances qu’un joueur japonais rejoigne les Tigers. Le lendemain, Hull City annonce l’arrivée d’Hidemasa Morita, libre de tout contrat depuis son départ du Sporting. Visé par les deux Olympiques en France, le milieu japonais fait partie de ceux ayant pu s’épanouir au Portugal. D’abord à Santa Clara puis à Lisbonne, où il formera un double pivot difficile à manoeuvrer aux côtés de Morten Hjulmand (parti de son côté à l’Atlético).

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En attendant de voir s’il ne sera pas rejoint par un compatriote (peut-être Kodai Sano du NEC Nimègue), le milieu défensif demeure le deuxième japonais à débarquer dans le Yorkshire. Le premier avait déjà porté bonheur en la personne de Yu Hirakawa, offrant une passe décisive à Oli McBurnie lors de la finale de playoffs contre Middlesbrough.

Aucun lien de parenté avec l’acteur de M. Miyagi dans Karaté Kid.

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