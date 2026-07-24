Italie-France à Giuseppe-Meazza

Milan, te revoilà. Après un match de Ligue des nations en novembre 2024 (victoire 1-3), l’équipe de France retrouvera le stade Giuseppe-Meazza, presque deux ans plus tard, jour pour jour. Le 12 novembre prochain, les Bleus étant à nouveau dans le même groupe que la Nazionale dans cette compétition qui sert à combler les fenêtres internationales, Italie-France jouera à nouveau à Milan, a annoncé la fédération italienne de football ce vendredi. Il s’agira du premier match de la deuxième trêve de la saison et le cinquième dans ce groupe A1 (la première trêve regroupant désormais quatre matchs).

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Invaincue de 1925 à 2021 dans la capitale lombarde (où elle a disputé 64 matchs dans toute son histoire), la sélection italienne reste sur trois défaites consécutives dans l’antre de l’AC Milan et de l’Inter, dont celle contre la France. Le dernier trauma de l’Italie dans ce stade ? La débâcle 1-4 contre la Norvège, qui les obligea à disputer un barrage pour se qualifier au Mondial 2026. La suite, c’est des larmes et une hantise de la Bosnie-Herzégovine.

Et peut-être un peu de Milan.

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