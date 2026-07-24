Aulas conteste le procédé pour la nomination de Zidane

Pas de son, pas d’image. Vice-président de la Fédération française de football (FFF), Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur l’arrivée prochaine de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. L’ancien président de l’OL se dit « perturbé » par cette nomination, puisqu’elle a été pilotée uniquement par Philippe Diallo, qui n’a souhaité mettre personne dans la confidence, selon L’Équipe.

L’étonnement d’Aulas

Ce jeudi, la FFF a annoncé une conférence de presse pour présenter le nouveau sélectionneur des Bleus. Jean-Michel Aulas et les membres du Comex auraient également eu la nouvelle à la suite d’un mail envoyé par la Fédération, ce qui l’a grandement étonné, d’autant plus qu’ils ont été convoqués à une réunion, avec l’obligation d’y assister en présentiel.

« Convocation du jeudi pour le mardi suivant ? En pleine période de vacances ? Pour moi, ce sera impossible. La seule possibilité sera la visioconférence, mais ce n’est pas très correct dans la mesure où les journaux sont tous informés avant nous, a poursuivi Jean-Michel Aulas dans un mail envoyé à ses collègues du Comex. Je suis perturbé par ce processus… Si la conférence de presse est mardi, une réunion avant la fin de la semaine aurait été, démocratiquement et amicalement, la bienvenue ! »

Merci de respecter la procédure.

Un Mondial sous influence(urs)