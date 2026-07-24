Jürgen Klopp sur le banc de l'Allemagne, c'est officiel

On s’y attendait depuis un moment, mais il fallait attendre le tampon officiel. C’est maintenant chose faite, l’ancien coach de Liverpool, Jürgen Klopp, prend les rênes de la Nationalmannschaft et succède à Julian Nagelsmann, débarqué après la fameuse désillusion face aux meilleurs potes des Bleus, en seizièmes de finale de la Coupe du monde (1-1, 3-4, T.A.B.)

Il n’arrive pas les mains vides

C’est la fédé allemande elle-même qui a lâché l’info sur ses réseaux : le coach de 59 piges va donc prendre en main sa toute première sélection de sa carrière.

Et il ne débarque pas seul. Dans les bagages : Peter Krawietz, Pepijn Lijnders et Sven Bender, qu’il avait entraîné lors de son passage au Borussia Dortmund entre 2009 et 2015.

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Avec cette nouvelle mission, l’Allemand tire aussi un trait sur son poste de directeur mondial du football qu’il occupait dans la galaxie Red Bull. Il officiera pour son premier match sur le banc allemand lors de la première journée de la Ligue des nations face aux Pays-Bas, le 24 septembre prochain.

À mardi pour ZZ.

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